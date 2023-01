Liu Yifei, actriz china de 31 años, es la encargada de protagonizar la película que tiene previsto su estreno para 2020.

En este primer avance se ve que Mulán deberá luchar con las tradiciones de su país y los casamientos arreglados para convertirse en guerrera.



Todavía no se ha confirmado si el particular dragón rojo Mushu hará parte de la cinta, aunque se especula que no.