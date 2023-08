'Mi ex tenía razón', la canción con la que Karol G rinde homenaje a Selena Quintanilla

Un viernes llenó de estrenos en el mundo musical se inicia con el lanzamiento de Mi ex tenía razón de Karol G, una cumbia latina con la que la colombiana rinde un homenaje especial a Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, quien fue una de las grandes inspiraciones de la Bichota al inicio de su carrera.



En temas relacionados: Karol G en Lollapalooza 2023: así fue la presentación de la Bichota

Por medio de sus redes sociales, la cantante celebró el lanzamiento de su nuevo álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season) y el primer show de su gira mundial, admitiendo que Mi ex tenía razón era la canción favorita de su último trabajo, considerándolo el "bebé" de este.

"Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible", comentó la cantante.

Añadió: "Estas últimas semanas han sido probablemente las semanas de trabajo más fuertes y sin descanso que he tenido en mi vida, las más bonitas también (...) Hubiera querido compartir más acerca del proceso y la preparación de todo esto tan increíble, pero estaba enfocada poniendo todo para que esto sea grande y especial para todos".

Publicidad

Así mismo, expresó su agradecimiento con las personas que han apoyado su carrera y sus sueños, diciendo que lo que ha venido preparando tiene su alma entera, y espera regresarles todo el amor que constantemente le dan.

Letra de "Mi ex tenía razón" de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices "mi amor"

Publicidad

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella 'e Moët

Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Publicidad

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Ey, mmm