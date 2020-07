"Mi ex ya tiene su pareja y está feliz": Jessi Uribe habla de su relación con Sandra Barrios

“Sería muy egoísta de mi parte estar con una persona por los hijos, sería muy injusto estar en una casa, con una persona todos los días de la vida por mis hijos”, resaltó Jessi Uribe en una entrevista de Instagram.

Durante el live, el bumangués dijo que su matrimonio era infeliz e insinuó que este fue el motivo de la separación:

“Yo a mis hijos los amo y a mis hijos no los voy a abandonar, pero no puedo arriesgar mi felicidad y no tan solo la mía sino la de ella (Sandra Barrios)”.

“Mi ex ya tiene su pareja, está feliz con él, o sea ya, ella está feliz, yo estoy feliz, mis hijos están felices porque tienen a su papá y a su mamá y ya, se acabó”.

Además, se mostró molesto con los juicios en su contra por la separación y aclaró que su fama no fue el detonante.

“No es porque yo sea cantante o porque conocí el éxito que me separé, no es así. Sea un arquitecto, sea un ingeniero, sea un abogado, todos se separan (…) A mis hijos no los he abandonado, yo respondo por ellos”, destacó Uribe.

El cantante, además, habló de cómo la música le cambió la vida y las bendiciones que le ha traído pues el reconocimiento le abrió las puertas para escribir. Después de su éxito ‘Dulce Pecado’, artistas como Pipe Bueno y Christian Nodal han interpretado sus letras.

Fue por eso que se refirió a la canción ‘Cinco minutos’ la cual le ha costado cientos de señalamientos y críticas en redes sociales por su letra.

“Me siento el peor padre, qué dolor. Cinco minutos de placer me dañaron la vida que contigo formé”, dice el sencillo.

El artista de música popular aclaró que la canción la escribió hace tres años y la grabó cuando estaba iniciando su carrera, lo que desmentiría los rumores de que es una indirecta para su exesposa y sus hijos.