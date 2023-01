“Mi monito”: Melina Ramírez causó sensación con estos mimos en primer plano que le hizo a su hijo

La presentadora vallecaucana compartió un video que generó miles de reacciones, entre ellas las de varios famosos, incluida una explayboy Colombia.

Melina Ramírez sigue compartiendo la alegría de ser madre con sus más de 3,3 millones de seguidores que tiene en Instagram, donde, hasta ahora, había difundido principalmente fotografías de su hijo Salvador y algunos momentos junto a él.

Por eso, en esta ocasión, la presentadora y modelo caleña decidió pasar de las fotos al video y publicó uno corto, pero muy tierno, donde muestra un primer plano del rostro del bebé, mientras ella le hace unos mimos con su mano, por supuesto, evidenciando el infinito amor que le tiene.

“’Buenos días. Mi mamá me mima todo el tiempo y eso me encanta. Me ama mucho’. Salvador de mi vida, mi monito”, escribió Melina Ramírez en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, junto con la grabación.



Este video del hijo de Melina y Mateo Carvajal causó sensación y, en 24 horas, ya había superado los 4.000 comentarios y se acercaba a las 900.000 reproducciones.

“Es una cosita divinaaaaaaa, idéntico a ti”, comentó, por ejemplo, su coterránea y colega Carolina Cruz.

Pero Carolina no fue la única famosa que cayó rendida ante las enternecedoras imágenes, igualmente lo fue la bella top model Daniela Botero, también caleña y quien fue portada de Playboy Colombia. “!Qué hermoso!”, expresó.

Otro personaje que se manifestó fue El Mindo, quien le puso algo de humor a la publicación. “Así era yo de chiquito... no sé qué pasó”, escribió el influenciador caleño, quien precisamente no es “monito” como Salvador, sino trigueño.

Y mientras unos, como la usuaria @vijisu, señalaron que Salvador “tiene mucha cara de paisa” y es “divino”, otros, como @miranda17rose, se sumaron al comentario de Carolina Cruz al decir que “es igualito a su linda mamita” y agregaron que “Mateo se durmió en la fabricación”.

Por su parte, Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, sí ha publicado varios videos junto al pequeño.



