“Mi nalga es mía”: Sara Uribe sobre el rumor de los implantes en sus glúteos

Sara Uribe vuelve a estar en la mira de los usuarios de las redes sociales tras compartir una fotografía que desató ciertas especulaciones en las que se afirmaba que la paisa tendría implantes en los glúteos.

Internautas le preguntaron a la modelo de 31 años si tenía químicos inyectados y si estos le habrían generado el síndrome de Asia.

Ante la incógnita, Sara Uribe dejó en claro que no tenía biopolímeros en su cuerpo ni síntomas por sus prótesis, las cuales no se quitaría a no ser que fuera estrictamente necesario.

Sus palabras ocasionaron el malentendido, pues las personas interpretaron que la también creadora de contenido se refería a los glúteos.

Tras la controversia, Sara Uribe se defendió al expresar que no está operada y lo que quería decir era con relación a sus prótesis mamarias.

“He recibido mensajes preguntándome si tengo prótesis en la nalga. Y no, no tengo, mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis, me refería a los (implantes) que tengo en mis senos”, concluyó en la publicación.