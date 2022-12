Mia Khalifa, exactriz porno, revela amenazas del Estado Islámico y así las respondió

La joven de 24 años, que ahora se dedica a los eventos deportivos, aseguró que “no puedes demostrar debilidad”.

En una entrevista para The Sport Junkies, emisora de Estados Unidos, Mia reveló que el Estado Islámico ha utilizado las redes sociales para amenazarla. La joven de Beirut tuvo un paso por el mundo del cine para adultos antes de incursionar en eventos y redes sociales.

“Manipularon una imagen haciendo como que me decapitaban y me dijeron que eso me pasaría a mí”, contó al medio, pero también demostró que, si bien podría estar sintiendo miedo, no debe demostrárselo al grupo.

Cuando la actriz estaba en el mundo de la pornografía y de las webcam generó revuelo por utilizar yihab, un velo que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas y que deben utilizar desde la etapa de la pubertad.