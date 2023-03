Michael B. Jordan fue entrevistado por excompañera que se le burlaba en el colegio y esto le dijo

Por estos días Michael B. Jordan ha tenido una agitada agenda y no es para menos, pues llega a las salas de cine su más reciente cinta ‘Creed III’, un spin-off de las películas de Rocky que se basa en la vida de Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed, amigo y rival de Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

Justamente en la presentación de esta producción, que es la primera dirigida también por Michael B. Jordan, el actor fue abordado por una reportera llamada Lore’l, presentador del programa radial The Morning Hustle, quien en el pasado ya había comentado que tuvo la oportunidad de ir al colegio con el actor de 36 años.

Cuando el artista se giró puso un rostro de confusión y Lore’l lo captó rápidamente, así que decidió explicarle quién era. O mejor dicho, quién había sido hace unos años: “Nos conocemos, nuestra historia se remonta al Chad Science (Academy) de Newark".

Michael B. Jordan cayó en cuenta y en un segundo sacó a relucir un comentario del pasado: “Sí, yo era el chico cursi, ¿verdad?". La reportera tampoco dudó en contestarle: “No, yo no dije eso, me han citado mal. No me habrás escuchado decir eso, pero dije que nos reíamos de tu nombre".

Publicidad

La entrevista prosiguió con un aire extraño y al final Lore’l se despidió con un “bueno, ya no eres corny" (término que puede traducirse como cursi), explica Clarín .

Todo parece indicar que Jordan recordó que en un podcast le dijeron cursi por alquilarle un acuario a su antigua novia Lori Harvey como regalo de San Valentín. Lore’l, en un podcast llamado Undressing Room, comentó que “Michael B. Jordan es un tipo agradable y cursi, y no lo digo como un insulto”.

Publicidad

También indicó a ese programa que las burlas hacia el actor se daban por su nombre, pues era tocayo de la estrella del basquetball Michael Jordan y decían que este no era precisamente “ningún Michael Jordan".

Otra cosa de las que se reían, recalcó la reportera, es que siempre llevaba bajo el brazo una foto suya con la que pretendía conseguir trabajos como actor: "Vivíamos en Newark, ese era nuestro barrio. Nos reíamos de él en plan ‘¿Qué vas a hacer con tu estúpida foto?’, y ahora míralo".

Michael B. Jordan protagoniza Creed III junto a Jonathan Majors, el villano ‘Kang’ en la película ‘El Hombre Hormiga y la Avispa: Quantumania’.