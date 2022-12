Michael J. Fox se confiesa: así ha enfrentado el párkinson

“Me diagnosticaron hace 25 años, y se supone que solamente iba a poder trabajar otros 10. A esta altura ya debería estar prácticamente discapacitado, pero la realidad no podría ser más distinta”, confesó Michael j. Fox en una entrevista a Haute Living.

Añadió que “Esto es lo peor que estoy. Y aún puedo ir a la tienda y hacer promociones. De pronto encuentras un sitio en el que estar y hacer cosas con tu familia. No es una sentencia concreta. Te caes un par de veces a los 55 años y te das cuenta de que ya no tienes 25”.

Fox fue diagnosticado de Parkinson en 1991, a la edad de 29 años, y escondió la enfermedad durante siete años. Ahora practica meditación y boxeo.

El actor tiene una ONG en la que trabaja en favor de quienes padecen Parkinson. “Si llegamos a poder detener el avance de la enfermedad y reducir sus síntomas, me quedaré satisfecho”, le dijo a Haute Living.