Michael J. Fox vuelve a la TV en serie que, dice, no se centra en su enfermedad

En la serie personificará a Mike Henry, quien dejó su carrera para pasar más tiempo con su familia.

La serie comienza cuando decide volver a trabajar una vez que sus hijos ya son mayores.

En un evento de la Asociación de Críticos de Televisión, Fox dijo que no piensa en cómo reaccionarán al programa otras personas que tienen mal de Parkinson porque él no "hace un examen previo del instinto creativo".

La premisa de la serie tiene similitudes con la historia de Fox en la vida real. El actor dejó "Spin City" en 2000 mientras probaba diferentes tratamientos y medicamentos para tratar su enfermedad. También aprovechó la oportunidad para pasar tiempo con sus cuatro hijos durante sus años de formación.

"Hay una especie de escrutinio de sus cosas (de los niños) que no existirá si estoy ocupado con otra cosa", bromeó Fox sobre la distracción de un trabajo de tiempo completo.

Sin embargo, cree que los espectadores no se distraerán porque su personaje tenga párkinson en su nueva serie.

"El párkinson en sí no me horroriza. No es horrible", afirmó.

Dado que Fox hará el papel de un conductor local de la NBC, el programa contratará a personajes reales para que participen como invitados y ayuden a hacer que la historia sea más creíble. Matt Lauer y Savannah Guthrie están en el programa piloto. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aparecerá en un episodio.

El programa "The Michael J. Fox Show" se estrena el 26 de septiembre a las nueve de la noche tiempo del este (0100 GMT).

