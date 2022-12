Michelle Obama, la gran sorpresa de los Oscar

El actor Jack Nicholson dio la palabra a la primera dama de los Estados Unidos quien comenzó su intervención con un expresivo: "Bienvenidos a la Casa Blanca".

Obama resaltó que las diez películas que optaban a llevarse el Oscar "amplían nuestros horizontes y nos llevan a lugares a los que nunca habían imaginado".

"Felicito a todos los nominados" por trabajos que "nos hicieron reír, llorar y, de hecho, nos enseñaron que el amor puede luchar contra todo y puede transformar nuestras vidas de la manera más sorprendente".

Por ello, animó a todos, pero en especial a los más jóvenes, a tener la "fuerza de creer" en sí mismos, sean quienes sean, y en que es necesario el esfuerzo diario para "lograr sus sueños".

Obama devolvió la palabra a Nicholson, quien presentó las diez cintas candidatas al máximo galardón, tras lo que la primera dama estadounidense abrió el sobre y anunció que "Argo" era la película ganadora de esta 85 edición.

"Argo", dirigida y protagonizada por Ben Affleck, se impuso en el principal premio de los Óscar a "Amour", "Beasts of the Southern Wild", "Django Unchained", "Les Misérables", "Life of Pi", "Lincoln", "Silver Linings Playbook" y "Zero Dark Thirty".

Los Ángeles (EE. UU.)