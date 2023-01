"Mientras los gatos duermen, los ratones pasean": Eli Loaiza reveló presunta traición de su novio

La top model caleña compartió en Instagram videos y fotos que le enviaron desconocidos de presunta infidelidad de quien hasta hace poco era su pareja.

"Hoy doy gracias por abrirme los ojos. Mientras los gatos duermen, los ratones se pasean Jajajaja", escribió Elizabeth Loaiza junto a las imágenes.

La vallecaucana expresó que muchas personas le habían preguntado por qué borró de su red social las publicaciones que había hecho con su compañero sentimental, Sebastián. Dijo que ante los juzgamientos sin argumentos, se vio en la necesidad de responder a las dudas.

También le puede interesar: Esta bella modelo se volvió a dejar ver con quien sería su novio y reveló el nombre del afortunado

"Algunas mujeres en Colombia no saben lo que quieren hasta que se lo ven a uno. Siempre piensan: si ella está con ese es porque la mantiene, porque la tiene grande o es muy buen polvo y a veces no es ninguna de las anteriores, sino un simple amor verdadero", manifestó.

Cabe recordar que en diciembre pasado Eli Loaiza publicó unas imágenes con un mensaje de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por haber enviado un buen hombre a su vida, cuyo amor pensaba era correspondido.

Vea también: Buen hombre sin plata, sin fama y sin cuerpo perfecto: Eli Loaiza lo pidió a la Virgen y se lo dio

"Hacer estas traiciones y mentiras públicas me costó dejar el EGO a un lado y contar que a uno también se la embarran. En la vida ni se gana, ni se pierde, ni se fracasa, ni se triunfa, en la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y reescribe", añadió la modelo.

La bella mujer, que hace poco celebró sus 30 años, continúo con una larga y emotiva reflexión en la que concluyó que siempre ha dado lo mejor de sí y que se enorgullece de no arrepentirse de ello. Afirmó que las heridas sanan y que gracias a cada cosa que le ocurre es quien es.