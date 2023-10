¿Miguel Bosé y Pablo Alborán son pareja? Vea lo que dijo fuente cercana

Los cantantes Miguel Bosé y Pablo Alborán mantendrían una relación sentimental. Así lo afirmó una fuente cercana a los artistas al medio mexicano TVNotas.

La persona, de quien se desconoce su identidad, pero afirmó ser amiga de ambos artistas, informó que los intérpretes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto”, señaló la fuente.

La fuente compartió que el grupo cercano del artista de 67 años esperaba que este se reconciliara con su excompañero sentimental Nacho Palau. Sin embargo, los conflictos legales en torno a sus hijos lo impidieron.

Publicidad

“Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”, agregó.

El medio citado pudo conocer que la supuesta relación sentimental entre Miguel Bosé y Pablo Alborán surgió luego de que este último terminara su romance con un joven banquero.

“Solo se veían como amigos. Además, los dos tenían pareja. Miguel Bosé estaba con Nacho y después quiso estar soltero. Justo hace medio año terminó con un joven banquero de quien Pablo estaba muy enamorado y con el que anduvo dos años. Decidieron poner fin a la relación por los viajes de trabajo de este. Además, el exnovio de Pablo quería que este hablara de su relación. Aunque Pablo reconoció su homosexualidad, sigue queriendo mantener en secreto con quién anda”.

Publicidad

La fuente anónima aseguró que el intérprete de ‘Amante bandido’ fue de gran ayuda durante el tiempo que Alborán pasaba por el duelo amoroso.

“Miguel fue su paño de lágrimas, ahora que Pablo terminó con su novio. Tuvieron mucha más comunicación, más acercamiento. Se empezaron a ver con otros ojos. La realidad es que se sienten muy atraídos y han comenzado a salir”, acotó la persona.

¿La diferencia de edad afecta el supuesto romance?

Pese a que los artistas se llevan 35 años de diferencia, según reseñó el medio TVNoticias, entre la aparente pareja existe un gran entendimiento.

“Hay química. Si algo le encanta a Pablo es la madurez de Miguel. Justo eso es lo que busca actualmente en un hombre. Y Miguel está fascinado con la vitalidad de Pablo, lo guapo que es y su gran talento como artista. Lo admira mucho en todos los aspectos”, expresó la persona que dice ser amiga cercana a los artistas.