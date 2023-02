Miguel Mateos celebra 40 años de vida musical en Colombia: imperdible entrevista

Miguel Mateos, uno de los artistas más reconocidos del rock argentino, celebrará sus 40 años en la música en Colombia . Este festejo lo hará al lado de icónicas bandas como Vilma Palma e Vampiros y Compañía Limitada. El concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena el 4 de marzo de 2023.

Así, los fanáticos de Miguel Mateos en nuestro país se alistan para una completa descarga de rock en español.

“Esta celebración es de 40 años. Así que estoy muy contento de estar el próximo 4 de marzo en Bogotá. Mi hijo está formando parte de la banda tocando la guitarra”, aseguró el artista.

A sus 69 años, Miguel Mateos no extraña la época de oro del rock en español, para él ahora es su mejor momento.

“Creo que canto mejor, toco mejor. Los libros me dan temáticas, contenido. Puedo leer dos o tres libros a la vez. Han pasado muchas canciones, soy el producto de mis canciones”, manifestó el nacido en Buenos Aires.

Luego de tantos años y muchos éxitos, Miguel Mateos sigue asegurando que cuando sea grande quiere ser estrella de rock and roll o presidente de la Nación: “No me da para ser presidente, así que sigo tocando”.

Manifestó que cada vez es más fácil romper un corazón ya que “somos muy frágiles”. Y que su obsesión es “no aflojar y hacer shows creativos”.

Al hablar de Colombia siente “una química”, pues viene al país desde hace “muchos años”.

Más noticias de grandes artistas que visitarán Colombia

No será una sino dos las fechas de RBD en Colombia. En las últimas horas, se confirmó un segundo concierto de RBD en Medellín, luego de que se agotaran las boletas para su primer show el 3 de noviembre.

Fue Ocesa Colombia que anunció el nuevo concierto de RBD en Colombia para el 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, esto en el marco de la gira 'Soy Rebelde Tour'.

La preventa de la boletería para la segunda fecha de RBD en Colombia será el 20 de febrero a partir de las nueve de la mañana.