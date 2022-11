Miguel Mawad se disculpó por agresión a Aleska Génesis: “Estuvo muy mal y pido perdón"

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, el empresario venezolano Miguel Mawad se pronunció sobre un video en el que aparece empujando a la modelo Aleska Génesis, su exnovia. Allí le consultaron por qué lo había empujado y él respondió.



“Aprovecho esta pregunta para pedir disculpas públicamente, lo que pasó esa noche estuvo fuera de lugar, sí fui yo la que la empujé y pateó la gorra. Nunca he apoyado la violencia y jamás lo haré”, indicó.

De igual forma, Miguel Mawad reveló que la discusión con la modelo se suscitó luego de que, según él, le descubriera una infidelidad.

“Ese día me llené de odio porque descubrí a Aleska mintiéndome, me dijo que estaba con su familia y estaba en casa de Maluma... hay videos y fotos de ese día donde yo la descubro ahí siendo infiel”, agregó.

En sus declaraciones, el empresario también mencionó a la tía del cantante paisa, quien, según dijo, podía dar fe de su testimonio.

"Ojo, no me estoy justificando ni excusando, estuvo muy mal y pido perdón", puntualizó.

También puntualizó que el haber pateado al perro de Aleska Génesis "estuvo mal" y que "ese pobre animal no tenía la culpa de nada".

"Fue imperdonable mi acto. Yo estaba lleno de venganza porque Aleska le había pegado a mi hija de 6 años en ese entonces. Los que son padres sabrán y entenderán mi posición; nadie está en el lugar de nadie”, manifestó.

Por último, compartió que buscó ayuda psicológica para ser una mujer persona. Asimismo, pidió a sus seguidores no juzgarlo, pues no conocen toda la historia.

“Lo que pasó con Aleska no se justifica ni se defiende ni se excusa. Pero al final, tú no sabes la historia al 100%, así que no juzgues sin saber”, concluyó.

#Espectáculos | En redes sociales, se filtró un supuesto vídeo de Aleska Génesis viviendo una situación de violencia con una de sus ex parejas.



Según el portal digital Chamonic, el responsable de provocar heridas y golpes a la modelo sería Miguel Mawad.

(📹: Cortesía) pic.twitter.com/Rwqh0xF8te — Notitarde (@webnotitarde) November 12, 2022