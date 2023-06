Miguel Varoni cambió de look y conmueve a los fanáticos de Pedro, el escamoso

El actor Miguel Varoni sorprendió a los usuarios de las redes sociales luego de compartir su nuevo cambio de imagen en su cuenta de Instagram.

A través de un video, el intérprete de 58 años, recordado por dar vida a Pedro en la reconocida novela de Caracol Televisión Pedro, el escamoso, reveló la transformación a la que se sometió en colaboración con un equipo de estilistas.

“Vamos a arrancar la transformación para este nuevo personaje, que no es tan nuevo”, dijo Miguel Varoni en primera instancia.

Posteriormente, en el metraje se puede evidenciar cómo los estilistas le cortan y tinturan el cabello al actor.

Publicidad

“¿Cuál será el personaje que regresa?, ¿cuál será?”, concluyó el artista en el video.

Tanto las palabras de Miguel Varoni, como su nuevo look, no tardaron en viralizarse en diferentes plataformas web.

Publicidad



Algunos internautas comenzaron a especular si el actor estaría dejando pistas sobre una posible secuela de la reconocida producción audiovisual.

“¿Qué, regresa Pedro?”, “vuelve Pedro, el escamoso”, “ya era hora de ver al mompirri”, dijeron algunos.

Otros, en cambio, halagaron el look del actor. “Se quitó 10 años de encima”, “se ve muy joven”, “como siempre tan guapo”, señalaron.

Pese a las palabras de Miguel Varoni, se desconoce si se presentará una secuela de la aclamada producción de Caracol Televisión.

Publicidad

Cabe recordar que, hace algunos meses, la actriz Catherine Siachoque, cónyuge del intérprete, habló en la revista People sobre la apariencia física de su esposo, algo que había preocupado a los seguidores de la pareja, pues Miguel Varoni se veía con no tan buen semblante y más delgado que de costumbre.

Con el tiempo se supo que el actor inició una fuerte rutina de ejercicio y dieta, pero que también su salud se vio afectada por causa del COVID-19. Además, Miguel Varoni se sometió a algunas cirugías estéticas. Catherine aseguró que envidia la delgadez de su esposo.

"Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace 'caballitos' y me quita la ropa y se la pone '¡ay, me equivoqué!'", comentó la artista, entre risas.

Publicidad

Añadió: "Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien".