Mila Kunis y Ashton Kutcher revelan que su familia no se baña todos los días

Mila Kunis y Ashton Kutcher se convirtieron en tema de debate tras revelar algunos de sus hábitos de aseo. A través de un episodio del podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard y Mónica Padman, la pareja comentó que su familia no suele bañarse todos los días.

El tema de conversación se dio luego de que Shepard explicara a su coanfitriona que no era bueno bañar todos los días su cuerpo con jabón.

"No deberías deshacerte del aceite natural de tu piel con una pastilla de jabón todos los días", dijo.

Por su parte, Mila Kunis y Ashton Kutcher expresaron su apoyo a dicha afirmación.

"No me lavo el cuerpo con jabón todos los días. Pero lavo hoyos, senos, agujeros y plantas", comentó la actriz ucraniana.

En cuanto a Ashton, aseguró que se lava "las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más".

Mónica quedó perpleja ante tal confesión: "No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha, ¿Quién te enseñó a no lavarte?", preguntó.

Mila respondió que este hábito lo adquirió desde muy pequeña, cuando no contaba con agua caliente en su casa: "así que de todos modos no me duché mucho".

Después de convertirse en padres, Mila Kunis y Ashton Kutcher continuaron la práctica: "tampoco los lavaba todos los días. No era la madre que bañaba a mis recién nacidos".

A su vez, Shepard reveló que, junto a su esposa Kristen Bell, solo bañaban a sus hijas recién nacida como parte de una rutina en las noches.

"Nos podría importar menos su limpieza. No las hemos lavado desde entonces. Han pasado como seis años", bromeó.

Ashton Kutcher concluyó mencionando que "si puedes ver la suciedad en ellos, límpialos. De lo contrario, no tiene sentido".

Estas confesiones han provocado una ola de comentarios por parte de los internautas, algunos para expresar apoyo a dicha práctica y otros para manifestar su descontento.

"Ashton Kutcher y Mila Kunis hablando de no bañar a sus hijos todos los días con jabón es lo más asqueroso que he escuchado en todo el mes", dijo uno.

"Solo usan agua, no jabón a menos que sea necesario. PERO en realidad es mejor que los bebés no se bañen todos los días porque tienen una piel muy frágil y sensible. Solo un FYI antes de que empieces a decir que es asqueroso 🤷‍♀️", escribió otro.