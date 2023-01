Milena López narró dramático robo en su casa: “Abrí los ojos y vi a un hombre con un cuchillo”

La presentadora y empresaria Milena López y su esposo fueron víctimas de un terrible momento el pasado 23 de diciembre, cuando una banda de ladrones entró a su casa, los amenazó y robó varias cosas. Ella relató los angustiosos momentos que vivieron a La Red.

Milena López contó que ese día, en horas de la noche, estaba con su esposo en su apartamento viendo una serie de Netflix. Indicó que se estaba quedando dormida cuando, de repente, Romeo, uno de sus perros, ladró y ella se despertó.

Publicidad

Fue en ese momento que Milena vio a un hombre, vestido de negro y con un cuchillo, parado en la puerta de su habitación. El hombre le indicó con una seña que no dijera nada.

“Y después de él entran otros dos. Me dicen ‘párese’ y me pusieron una cobija encima de la cabeza para que yo no les viera las caras”, relata Milena López.

“Mi primer pensamiento cuando lo desperté y lo vi es ‘algo está pasando en la cuadra y nos están evacuando’, pero cuando vi el cuchillo dije: ‘Me van a chuzar, me voy a morir”, relató.

Milena López contó que los hombres le pidieron que les entregara el oro. “Yo pensé, ¿cuál oro?; tengo las argollas y una que otra joya, pero no más. Me salvó es que tengo mucha bisutería y yo cogí y les dije que se llevaran todo”, expresó.

Publicidad

Mientras tanto a su esposo, el empresario Andrés Ardila, los criminales lo amarraron de pies y manos en la cama.

“Él me decía que entregara todo, que entregara todo. Pero los ladrones querían silencio y le dijeron que se callara”, explica Milena López.

Publicidad

Los criminales le preguntaron por la caja fuerte, aunque ellos no poseen ninguna. Sin embargo, sí tenían una caja en la que guardaban algunos ahorros en efectivo. Ella se las entregó junto con la llave.

Luego, los ladrones le preguntaron por el celular, pero del susto ella no recordaba dónde lo había dejado. “Los hombres entraron a la oficina, en donde estaba el teléfono, pero se llevaron el computador en cambio, que vale menos”, agregó.

La empresaria y modelo también explicó que su suegro, quien vive en el segundo piso del mismo edificio, salió a la tienda a comprar una leche y fue entonces cuando vio que unos hombres salían de la pequeña ventana que conecta al jardín con el interior.

Cuando el hombre los cuestionó fue amenazado con un revólver por uno de los cómplices que esperaban a los ladrones en un auto afuera.

Publicidad

El hombre corrió al interior del edificio y avisar al celador y la Policía. Ese fue el momento en que los ladrones aprovecharon para huir.

El suegro pudo abrir el apartamento con unas copias de las llaves, y encontró a Milena y a Andrés amordazados y amarrados.

Publicidad

Milena López explicó que, aunque el trauma ha sido muy fuerte, ella y su esposo no tienen por el momento la intención de irse del país. Asegura que si se trasladan a Miami será por los negocios del empresario.

“Yo no me quiero desvincular de Colombia porque mi trabajo es aquí, aquí soy alguien. En Estados Unidos uno no es nadie”, indicó Milena.