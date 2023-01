Miley Cyrus, ¿en modo Shakira? También habría lanzado dardos a su ex en nueva canción

Shakira no fue la única que lanzó varias pullas contra su expareja, Gerard Piqué, a través de la música. Miley Cyrus habría hecho lo mismo, referirse a su antiguo matrimonio con el actor Liam Hemsworth en su nueva canción: 'Flowers'. Además, habló sobre el amor propio.



En dicho sencillo, Miley Cyrus suele repetir el verso "I can love me better", que traducido al español es "yo puedo amarme mejor".

La artista habría dado indicios de lo mal que la pasó junto a su exesposo. Algunos medios estadounidenses aseguraron que la cantante cayó en una profunda depresión y ansiedad, a tal grado de consumir fuertes medicamentos y bebidas alcohólicas.

"Construimos un hogar y lo vimos arder", fue otro de los versos que sus fanáticos asociaron con Hemsworth, pues cabe recordar que la mansión que Miley Cyrus tenía con el actor sufrió un incendio en 2018. Los famosos quedaron legalmente divorciados en 2020.

Vea la letra completa de la canción 'Flowers', de Miley Cyrus

Éramos buenos, éramos oro

Como ese tipo de sueño que no se puede vender

Teníamos razón hasta que no la tuvimos

Construimos un hogar y lo vimos arder

Mmm, no quería dejarte, no quería mentirte

Empecé a llorar pero entonces recordé que

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Ver las cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puеdo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarmе mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Pinto mis uñas, rojo cereza

A juego con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Olvidé cada palabra que dijiste



Ooh, no quería dejarte, cariño, no quería lucharEmpecé a llorar pero entonces recordé que

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Ver las cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor, ohh

No quería dejarte, cariño, no quería luchar

Empecé a llorar pero entonces recordé que

Puedo comprarme flores a mí misma (Uh-uh)

Escribir mi nombre en la arena (Ooh, mmm)

Puedo hablar conmigo misma durante horas (Sí)

Ver las cosas que no entiendes (Mejor que tú)

Puedo llevarme a bailar a mí misma (Sí)

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño (Uh-uh)

Puedo amarme mejor, Puedo amarme mejor, cariño (De lo que tú puedes)

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor