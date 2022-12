Miley Cyrus fumando marihuana en el escenario: escándalo de la semana

Aunque la joven no puede dejar ninguna oportunidad para acaparar titulares, su presentación en los galardones mantuvo un bajo perfil lo cual desconcertó un poco a los espectadores. Pero la estrella guardó la sorpresa al momento de recibir el premio por el mejor video con "Wrecking Ball".

Aseguró que no creía que el premio le cupiera en el bolso que llevaba, mientras que lo colocaba en el piso.

La cantante agradeció a sus fanáticos por el premio, antes de empezar a buscar en su bolso y sacar lo que parecía un cigarrillo de marihuana. "No me cabe el premio en el bolso pero encontré esto", dijo antes de encenderlo.

Marihuana no es legal en Holanda, pero los fumadores no son judicializados por posesión de pequeñas dosis y es abiertamente vendida en los cafés conocidos como "coffe shops".

