Miley Cyrus habría terminado con su prometido

Cyrus y Hemsworth pusieron fin a su relación sentimental después varios años de noviazgo y de que el año pasado confirmaran sus planes de boda, informó New York Post.

La actriz desmintió la ruptura hace unos días en su cuenta de Twitter, pero fuentes citadas por el diario apuntan que el carácter "intenso" de la joven, de 20 años, fue la razón.

Mientras que Cyrus ha sido fotografiada recientemente en Los Ángeles sin su anillo de compromiso, Hemsworth, de 23 años, ha decidido visitar a su familia y amigos en Australia, su país natal, para atravesar estos momentos complicados.

Allí ha sido visto junto a su hermano y también actor, Chris Hemsworth, la mujer de este, la actriz española Elsa Pataky y la hija de ambos, la pequeña India Rose, detalla el diario.

El motivo de la separación, según fuentes del Post, sería que a la joven le gusta mucho salir de fiesta y en ocasiones puede ser "bastante salvaje", algo que al parecer se convirtió en un problema entre ambos.

No es la primera vez que la joven pareja, que protagonizó la película "The last song" ("La última canción") en 2010, se toma un tiempo, por lo que muchos aseguran que al igual que ha sucedido en otras ocasiones, acabarán reconciliándose.

En medio de rumores de la separación, la actriz escribió en su cuenta de Twitter el pasado 6 de marzo: "Estoy harta de Los Ángeles y de las mentiras que vienen de allí. Yo no he cancelado mi boda. Me voy a tomar un descanso de los medios sociales".

El año pasado, Hemsworth, conocido por la película "The hunger games (Los juegos del hambre), se comprometió con la actriz tras darle un anillo de diamantes de 3,5 quilates después de tres años de relación.

Además, a principios de año la pareja disfrutó de sus vacaciones en Costa Rica, donde los dos actores se mostraron cariñosos y relajados.

Nueva York, EE. UU.