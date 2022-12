Miley Cyrus le dice no a la marihuana y al alcohol

“¡Estoy completamente sobria!”, confesó a la revista Billboard, donde habló de su nuevo trabajo.

El primer sencillo, ‘Malibu’, se estrena el 11 de mayo.

"Era algo que simplemente quería hacer. Me gusta estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar, involucrarme más, ser más abierta. Y me di cuenta de que no eran las personas que están drogadas. Quiero estar completamente clara, porque sé exactamente dónde quiero estar", dijo, tras afirmar que hace varias semanas no está consumiendo ni tomando.