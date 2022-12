Miley Cyrus niega que una "sobredosis" interrumpiera su gira

"No sufrí una sobredosis de drogas. Tomé un antibiótico que mi médico me recetó y sufrí una reacción alérgica", apuntó la joven, que subrayó que "la gente miente en internet" sobre las causas que le llevaron a cancelar sus conciertos.

La cantante ofreció una rueda de prensa previa a la actuación de esta noche en la capital británica que da inicio a la gira europea de su último trabajo, "Bangerz", y en la que Cyrus reaparece tras ser hospitalizada el 16 de abril, durante nueve días.

En su comparecencia explicó que antes de la reacción ya tenía el "sistema inmune debilitado".

"Me siento muy bien, estoy viva. (...) Mírame, soy el perfecto ejemplo de buena salud", dijo Cyrus, que un día fue la risueña Hannah Montana, el personaje que abandonó para transformarse en una "mala perra", según sus propias palabras.

"He estado descansando durante tres semanas. Voy a triunfar, soy como una estrella esperando para explotar", añadió la cantante, que advirtió a sus fans que deben "esperar lo inesperado" en su regreso a los escenarios con su cuarto disco de estudio, que es además el más vendido de su carrera.

La cantante anunció a la prensa que durante sus actuaciones en el Reino Unido interpretará una versión de una canción de la banda "Arctic Monkeys" y también otra de "Coldplay".

La joven estadounidense dijo que va a "levantar" el pabellón londinense O2 Arena esta noche y que se iban a "divertir" y "gritar" mucho.

La cantante, que ha protagonizado diversas polémicas por su vestuario y su puesta en escena, bromeó con los periodistas acerca de la ropa que luciría para su actuación y confesó que algunos "strippers" le habían preguntado dónde consigue sus prendas para imitar su estilo.

La cantante de "Wrecking Ball", que afirmó con anterioridad que Londres "es su lugar favorito para actuar", estuvo haciendo turismo en la capital británica y dejó prueba de ello en sus diversos perfiles de las redes sociales con diferentes fotografías en las que incluso aparecía con su madre.

Su gira europea continuará en Leeds el sábado y en Glasgow, Manchester y Birmingham el próximo lunes, miércoles y viernes respectivamente y llegará a Barcelona y Madrid en junio.

Londres (Reino Unido)