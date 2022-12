Miley Cyrus vive "el segundo peor día de su vida" por la muerte de su perro

"No he dicho nada porque no quería creer que fuera real. Mi precioso bebé Floyd ha muerto, estoy destrozada", anunció Cyrus en Twitter.

Su mascota era un husky siberiano y el hecho se convirtió en trending topic mundial con la etiqueta #RIPFloyd.

Amaba tanto a su mascota, que incluso pidió que una figura gigante del husky estuviera con ella en el escenario de su Bangerz Tour.

La artista ha publicado varias entradas en su cuenta de Twitter e Instagram en las que muestra su tristeza con fotografías y comentarios: "Sé que en realidad no quiero decir esto, pero ojalá me hubiera llevado a mí", escribió.

Cyrus ha publicado constantemente imágenes de ella y del perro en las redes sociales, en las que no solo abundan los mensajes de condolencia sino los que ironizan con "tan terrible pérdida".

"Vaya, se ha muerto el perro de Miley Cyrus. Parece ser que sacó la lengua más que ella y se dio la vuelta", decía un mensaje.