Miley Cyrus y Lily Allen actuarán juntas en siete conciertos en EE. UU.

Allen, que este jueves estrena además nuevo vídeo -"URL Badman"- se unirá a la gira de Cyrus el 1 de agosto en Uniondale (Nueva York), para seguir en Filadelfia (día 2); Pittsburgh (4); Charlotte (6); nashville (7); Louisville (9) y Saint Louis (10).

La cantante británica interpretará temas de su nuevo disco, "Sheezus", publicado el pasado 6 de mayo, y con el que ha regresado a la música tras cuatro años de ausencia.

Allen ha lanzado hasta ahora tres singles de ese álbum: "Hard out here", "Air balloon" y "Somewhere only we know" -versión de la canción de Keane-.

Y ahora estrena el vídeo de un nuevo tema, "URL Badman", que la cantante compuso en respuesta a las críticas de blogeros por "Hard out here", un tema que apareció el pasado noviembre como avance de "Sheezus", que es el tercer álbum de la artista británica.