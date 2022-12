Miss Uruguay renuncia a la corona por propuestas que la “incomodaron”

La modelo uruguaya Micaela Orsi renunció a la corona de Miss Uruguay y a participar por tanto en la elección de Miss Universo por discrepancias con los organizadores locales del concurso de belleza, según anunció en las redes sociales.

Uruguay "no estará presente en la máxima competencia de belleza universal", dijo, por su parte, el empresario colombiano Antonio Vergara Olmos, que reside en su país y tiene los derechos para la organización de la elección de Miss Uruguay para Miss Universo, al conformar la renuncia.

Orsi, que estuvo en Colombia junto a su madre para prepararse para el concurso mundial que se celebrará el 9 de noviembre en Rusia, dijo que renunció tras recibir propuestas que la "incomodaron" y no responden a la educación que le brindó su familia, según escribió en Facebook.

La uruguaya señaló que, una vez elegida Miss Uruguay, fue "coaccionada a firmar un contrato laboral" que, de acuerdo a los asesores que buscó posteriormente, "no tiene validez".

Agregó que durante su estadía en Colombia "fueron transcurriendo los días y no se presentaron pruebas de vestuario, traje típico, traje de coronación, ni boletos de avión" para el viaje a Rusia.

Orsi dijo que conversó sobre el tema con los organizadores pero frente a la falta de soluciones decidió "regresar a Uruguay y no participar en Miss Universo".

"Lamento mucho haber defraudado a tanta gente que me ha apoyado durante este tiempo, pero no podía fallar a mí misma concurriendo a un certamen en condiciones desventajosas a las que mi país merecería", afirmó la modelo uruguaya.