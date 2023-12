Moda en el Mañana será bonito fest de Karol G: las prendas que marcan tendencia en el evento

El Mañana será bonito fest de Karol G se ha convertido en el escenario de una "feria de moda”, un mundo cada vez más ligado a la música y al entretenimiento que tiene un movimiento muy fuerte en Medellín.



La influencia de la moda en la industria de la música es cada vez mayor y en esta ciudad, capital textil y de la industria musical en Latinoamérica, este es un evento que reivindica la pasión de los fanáticos a través de su forma de vestir. La vestimenta es para muchos una de las prioridades para asistir al Mañana será bonito fest.

“Hay un fenómeno que hemos encontrado en los años recientes en marcas nacionales y es que entienden, por así decirlo, el poder que tienen los artistas como figuras de moda y más recientemente el fenómeno de Karol G, que no se puede dejar de lado. Hemos visto cómo se ha convertido en una musa para diseñadores como Jacquemus, pues destacan la latinidad en esta figura, digamos, voluptuosa, morena, que exalta esa forma de feminidad latina”, señaló William Cruz, docente de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Los fanáticos de la Bichota planearon sus looks para esta gran cita, como si se tratara de una alfombra roja. Así que el deseo de imitación y los escenarios en los que el código de vestuario es un tributo a un gran artista son los precisos para generar identidad a través de la moda con esos looks que quizá no serían elegidos en el día a día.



“Arriesgarnos a usar mezclas de diferentes colores, eso incluye colores supervibrantes, pero también colores metalizados, también mezclar diferentes tipos de texturas como las transparentes con prendas que son acolchadas, como los chalecos de denim, croptops, pantalones tipo cargo, faldas estilo parashoot, que son faldas que tienen todo ese tema utilitario. Asimismo, accesorios como gorros, gafas y las riñoneras, que no pueden faltar para ir a los festivales”, indicó María Teresa Mesa, coordinadora editorial del Grupo Cristal.

Propuestas de jóvenes que marcan la pauta en la innovación sobran, pues de alguna manera se está construyendo una historia de la moda en un momento muy importante que está viviendo Colombia. Esto, bajo un enfoque internacional gracias a figuras del género urbano que se han convertido en un fenómeno de escala global.