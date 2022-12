Modelo argentina asegura que Romeo Santos es gay, ¿por qué lo dice?

La ‘conejita Playboy’ Sofía Clerici contó su experiencia con el cantante durante el concierto que ofreció en Buenos Aires en 2015.

Las polémicas declaraciones las realizó en el programa ‘Amigos así’ de la cadena argentina KZO.

La modelo afirmó que “fue en el estadio del River durante un recital. Entre toda la gente, un guardia de seguridad me viene a buscar a mí, yo estaba en la fila 28, (me dijo) ¿quieres venir a participar de ‘Propuesta indecente’? Yo dije: sí.

Así mismo aseguró que le hicieron firmar un contrato para que se dejara “besar y toca” y que en ese momento le dijeron que “era gay”.

"Sí, no parece gay, pero lo es. Perdón a las fans, no quiero que se les caiga un ídolo", concluyó Sofía.

Sofía Clerici es reconocida por sus explosivas declaraciones a la prensa local.

Vea la entrevista:



Estas son las imágenes del momento durante la presentación:



