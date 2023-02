Modelo colombiana que asegura tener una hija de Anuel AA muestra prueba de ADN que lo probaría

“Él me gustaba mucho”, reconoció la modelo colombiana Melissa Vallecilla al revelar la prueba de ADN que ella y Anuel AA se hicieron para que el cantante comprobara que sí era el padre de la niña que tuvo.

La mujer relató que solo estuvo una noche con la expareja de Yailin la Más Viral, quien próximamente dará a luz a la hija del boricua, Cataleya.

En una entrevista concedida al programa En Casa con Telemundo, Melissa afirmó que solo estuvo una vez con Anuel AA durante una fiesta en Houston, Texas, en Estados Unidos, en el año 2021.

Poco después se dio cuenta de que había quedado embarazada tras ese encuentro y quiso contactar al cantante para darle la noticia. Aunque respondió una vez con un mensaje de texto, el artista no volvió a hablarle y se enteró por un tercero de que sería padre, afirmó la colombiana.

Publicidad

Para ese entonces, Melissa se enteró a través de los medios que el puertorriqueño tenía una relación con Yailin la Más Viral.

Anuel AA le dijo a través de uno de sus empleados que se sometieran a una prueba de ADN prenatal para estar seguro de que era el padre, pero que se la tomaran en lugares diferentes.

Para tranquilizarla, según Melissa, el cantante habló con ella y le dijo: “Confía en mí, mi carrera está en juego y yo no voy a falsificar ninguna identidad, yo no le voy a pagar a nadie para que se haga pasar por mí, no le pienso pagar a ningún doctor, yo voy a hacer la prueba. Y cuando salgan los resultados, si se confirma que soy el padre, viajo a Houston y nos sentamos a hablar porque me voy a hacer cargo del bebé, es sangre de mi sangre y yo no te voy a dejar sola en esto”.

Publicidad

Pese a eso, el día de la prueba pidió fotografías de Anuel AA en el sitio donde se realizó el examen de paternidad, lo que le dio confianza.

Mientras aguardaba a que saliera el resultado, la tercera persona que la acompañaba le dio 7 mil dólares.

El examen arrojó que había un 99,9% de probabilidades de que Anuel AA era el padre de la hija de la modelo colombiana, según el documento que reveló.

El cantante se separó hace poco de Yailin la Más Viral, que está próxima a dar a luz a una niña.

Publicidad

"Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", dijo Anuel AA en su momento.

Sin embargo, Yailin la Más Viral no se ha pronunciado.