Modelo de Playboy se desnuda en santuario indígena y arma tremendo escándalo

Subir al monte neozelandés de Taranaki, según Jaylene Cook, ha sido lo más difícil en su vida tanto “física como mentalmente”.

“Este ascenso me cambió para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar me enorgullece verdaderamente este logro”, escribió Cook, quien además le envió un efusivo saludo a su novio quien además es el fotógrafo.

La imagen compartida en Instagram por la modelo, de 25 años



Pero contrario a ella, nativos en ese país evidenciaron su disgusto. Ellos consideran que el desnudo fue una falta de respeto imperdonable.

“Es como si alguien entrara en la basílica de San Pedro en el Vaticano y se hiciera una foto desnuda”, dijo el portavoz de la tribu maorí, Dennis Ngawhare, en declaraciones recogidas por la cadena BBC.

“Imagina que alguien se tome fotos desnudo en la tumba de un antepasado. Creo que la mayoría de nosotros se sentiría muy agredido”, escribió un usuario en la red social.

“Esto terriblemente ofensivo. Si conocieras la historia del monte Taranaki sabrías lo irrespetuoso que fue esto”, añadió otra persona.

En declaraciones a la cadena Stuff de Nueva Zelanda, la modelo de Playboy dijo que no cree haber obrado mal. “Estar desnudo no es algo que sea de ninguna manera ofensivo. Es natural y puro, y se trata de la libertad y la autonomía”, declaró.

Estas son otras imágenes compartida por la modelo en redes sociales:



