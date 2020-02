Modelo narró entre lágrimas agresión por parte de exfutbolista que la desnudó en la calle

Fanny de Las Salas relató cómo fue el momento en el que Leonel Parraguez arremetió en su contra.

Fanny de Las Salas, modelo y psicóloga nacida en Sincelejo, contó al programa La Red cómo el futbolista Leonel Parraguez la agredió en una calle de Bogotá.

Parraguez se volvió conocido en 2018 cuando inventó que Maluma lo había contactado para tener relaciones sexuales.

Ella relató que conoció al hombre en un centro comercial de la capital mientras ella estaba de compras el 13 de febrero de 2020.

Esa noche, ella salió con una amiga a comer a un restaurante de comida mexicana en la Zona T de Bogotá. De una manera extraña, Parraguez también estaba ahí.

En un momento ella se fue al baño y cuando volvió, este sujeto empezó a agredirla sin motivo aparente.

“Me cogió por el brazo, de la nada, me pasó la mano por el cuello, le dije ‘suéltame’ y me fui. Bajo las escaleras, él se me tiró atrás, me haló el cabello. El tipo me ultrajó, la gente gritaba, las personas fueron solidarias”, dijo la mujer.

Ella, junto con su amiga, quien grabó todo, huyó del lugar en un taxi. Cuando llegaron al apartamento de esta última, el futbolista de la quinta división argentina las había seguido.

“Nos siguió, cuando lo vi, sentí que vi al diablo, sentí congeladas las piernas. Me dio una cachetada, me cogió por el cuello. Pensé que me iba a matar, le pegué con el bolso, le halé el pelo y me rompió la blusa”, sostuvo, entre lágrimas, De las Salas.

Ella no se explica por qué sucedió esta agresión, la cual la tiene viviendo, por estos días, una verdadera pesadilla.

“Soy esposa, soy madre, soy amiga, jamás me había pasado esto. Mi esposo es un hombre maravilloso. En mi vida jamás me habían hecho algo así”, concluyó la modelo y psicóloga sincelejana.

Vea aquí la entrevista completa.