Modern Family ganó por cuarto año consecutivo el Emmy a mejor comedia

"Breaking Bad", la brutal saga sobre la ambición de un hombre tornada en maldad, se alzó el domingo con su quinto Premio Emmy a la mejor serie de drama.

"No vi esto venir", dijo su creador, Vince Gilligan, quitándose el sombrero ante la contrincante "House of Cards", la primera serie de internet nominada a uno de los principales honores en los Emmy.

Jeff Daniels se llevó el premio al mejor actor de una serie de drama por su interpretación de un presentador de noticias idealista en "The Newsroom", y Claire Danes el de mejor actriz dramática por su papel de agente de la CIA en "Homeland".

Daniels destacó que también recibió un honor para actores de más de 50 años de la AARP, que representa los intereses de los estadounidenses mayores.

"Con todo respeto a la AARP, esto es aún mejor", dijo Daniels.

Danes, quien ganó su segundo trofeo por el drama sobre terrorismo, rindió homenaje a uno de los escritores de la serie, Henry Bromell, que murió el pasado marzo y quien recibió un Emmy póstumamente el domingo.

La ceremonia tuvo un tono melancólico que incluyó extensos homenajes a estrellas y miembros de la industria que murieron el último año.

"Bueno, este será el Emmy más triste de todos los tiempos pero nosotros no podríamos estar más felices", dijo el productor ejecutivo de "Modern Family", Steve Levitan, al aceptar el máximo premio.

También hubo desaires, incluyendo en las categorías actorales.

"Me acaban de informar: nadie en Estados Unidos está ganando sus apuestas para el Emmy. Sorpresa sorpresa", dijo el anfitrión Neil Patrick Harris.

La victoria de Danes acabó con las esperanzas de la nominada a mejor actriz Kerry Washington, de "Scandal", quien se habría convertido en la primera afroestadounidense en ganar en la categoría.

Julia Louis-Dreyfus obtuvo su segunda victoria consecutiva en el rubro de mejor actriz de comedia por su papel de una ambiciosa política segundona en "Veep", y Jim Parsons se llevó el honor al mejor actor de comedia por "The Big Bang Theory".

"Es tanta mi suerte que casi no lo puedo soportar", dijo Louis-Dreyfus. "Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de hacer reír a la gente. Es un modo alegre de ganarse la vida".

Parsons había ganado el mismo premio en 2011 y 2010 por su papel de científico nerd.

"Mi corazón, ay mi corazón. Quiero que sepan que estoy muy consciente de lo extremadamente afortunado que soy", expresó.

Merritt Wever de "Nurse Jackie" ganó el primer premio de la noche a mejor actriz de reparto en una serie de comedia -uno por el que la estrella colombiana de "Modern Family" Sofía Vergara competía por cuarta ocasión.

"Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me tengo que ir. Adiós", fue el breve discurso de aceptación de Wever, quien estaba evidentemente sorprendida.

"Merritt Wever, el mejor discurso de la historia", dijo después el anfitrión de la ceremonia, Neil Patrick Harris.

Entre bambalinas, la actriz se disculpó: "Lamento que no le agradecí a nadie. Iba a ponerme a llorar".

Tony Hale de "Veep" obtuvo el trofeo al mejor actor de reparto en una comedia, una categoría que en años recientes han ganado los hombres de "Modern Family".

"Esto es de infarto, de infarto", dijo Hale.

Laura Linney, quien no estuvo presente, fue nombrada mejor actriz en una miniseries o película hecha para TV por "The Big C: Hereafter".

"The Voice" ganó el premio al mejor reality de competencia, y Tina Fey el de mejor guion por "30 Rock".

Michael Douglas fue honrado como mejor actor por su interpretación de Liberace en "Behind the Candelabra", superando a su coprotagonista Matt Damon. El filme también se llevó el Emmy a la mejor miniserie o película hecha para TV.

"¿Quieres la mitad de arriba o la de abajo?", le dijo Douglas bromeando a Damon tras afirmar que el premio era de ambos y que de no haber sido por Damon, él no hubiese ganado.

Bobby Cannavale, de "Boardwalk Empire", se alzó con el premio al mejor actor de reparto en una serie de drama, y Anna Gunn de "Breaking Bad" obtuvo el premio homónimo en el apartado femenino.

Derek Hough de "Dancing with the Stars" fue laureado con el premio a la mejor coreografía, lo que dio la oportunidad de incluir un número animado casi al final de la ceremonia.

En cuanto a programas de variedades, "The Colbert Report" rompió la racha ganadora de 10 años de "The Daily Show with Jon Stewart" y también ganó mejor guion.

Homenajes

La primera hora de la ceremonia fue relativamente sombría, con homenajes a los fallecidos y un triste acto de Elton John en honor al difunto músico Liberace, en cuya vida se basa la película "Behind the Candelabra".

"Liberace nos dejó hace 25 años y qué diferencia han hecho esos años para gente como yo", dijo John, quien a diferencia del Liberace que se muestra en la cinta es abiertamente gay.

Robin Williams rindió otro homenaje: "Jonathan Winters fue mi mentor", dijo del actor y comediante. "Se lo dije y me dijo, ‘Por favor, prefiero ídolo'".

También fue recordado el actor de "Glee" Cory Monteith, que murió en julio a los 31 años por una sobredosis de drogas y alcohol. "Su muerte es un trágico recordatorio de la destrucción rapaz y estúpida que producen las adicciones", dijo la estrella de "Glee" Jane Lynch.

La inclusión de Monteith como uno de los cinco grandes homenajeados pese a su corta trayectoria y la exclusión de grandes astros como Jack Klugman y Larry Hagman generó algunas críticas. Adam Klugman, hijo del actor de "The Odd Couple" ("La extraña pareja"), llamó la omisión de su padre "criminal".

Edie Falco recordó a su difunto compañero de "Los Soprano" James Gandolfini, a quien saludó por su "feroz lealtad" a sus amigos, a su familia y a su trabajo con los veteranos de guerra. "Todos ustedes conocieron a Jim el actor. Yo tuve la suerte de conocer a Jim el hombre", expresó la actriz.

Harris dio inicio a la velada con la ayuda -y el acoso- de anfitriones del pasado que incluyeron a Jimmy Kimmel, Jane Lynch y Conan O'Brien. Cuando empezaron a reñir, la cámara mostró un primer plano de Kevin Spacey, nominado a mejor actor de drama por "House of Cards".

"Todo está saliendo de acuerdo a mi plan. Me prometieron que yo sería el anfitrión este año y se echaron para atrás", dijo Spacey, imitando el complot político que su personaje tramó en la serie digital.

Diahann Carroll, la primera nominada negra a un Emmy en 1963 por "Naked City", creó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia cuando subió al escenario con Washington y apuntó la importancia de la diversidad en la industria y en los Emmy.

"Esta noche, más vale que ella se gane el premio", dijo Carroll de Washington, quien se cubrió los ojos con vergüenza. La victoria de Danes le negó a Washington la oportunidad de hacer historia.

Los Ángeles