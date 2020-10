“Que el doctor me ponga una P de pendeja”: Mónica Fonseca se quitará los implantes mamarios

Mónica Fonseca, reconocida presentadora y empresaria, le contó a La Red que se quitará los implantes mamarios que usaba desde los 27 años.

Fonseca dijo que desde el primer momento en que los tuvo supo que había sido un error.

“Llego a mi casa después de la cirugía y me doy cuenta del error que he cometido. No era lo que yo quería. Pero, pues entrar otra vez al quirófano a quitármelos… dije no, es una decisión que voy a asumir”, señaló.

Y agregó: “Te das cuenta que te has metido algo que no corresponde a tu corporalidad, que no ha sido porque lo necesitaras ni porque tengas una emergencia de salud”.

Después de años y años de dudas, la idea de quitárselos dio vueltas en su cabeza. Su esposo, el actor Juan Pablo Raba, la incentivó a que tomara la decisión sin importar cicatrices.

Por eso, ahora Mónica Fonseca dice: “Lo que menos me preocupa es la T que queda. Planteo la posibilidad de que el doctor me ponga una P de pendeja”.

Ahora, ella toma todas las medidas necesarias para en las próximas semanas pasar por el quirófano.

