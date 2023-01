"Monos" impacta a cinéfilos vallecaucanos y estas fueron sus reacciones

Esta obra fue dirigida por el director colombo-ecuatoriano Alejandro Landes.

"Monos" continúa su recorrido y el turno esta vez fue para la ciudad de Cali, en un evento que reunió a unos cuantos afortunados que pudieron ver la cinta un día antes de su estreno nacional.

Algunos espectadores compartieron su opinión luego de ver este filme grabado en paisajes colombianos.

Uno de ellos, Javier Aristizábal, comentó que "para cualquier ser humano esta película es la definición de lo que no es la paz".

"Es una cadena de horror la que acabamos de ver y yo todavía estoy realmente impresionado”, anotó.

Por su parte, Rosa Elvira Ramírez, otra asistente, expresó que le gustó mucho la actuación de uno de los actores, las tomas de los paisajes y consideró que “en el país hay mucho talento”.

La periodista Paola Guevara, quien también fue al exclusivo preestreno, concluyó que esta película le generó una sensación de compasión.

“Es una película muy dura, te muestra lo que es un país que no abraza la paz, estos niños cuidando secuestrados, familias replicando la violencia, entonces no es una historia convencional que hayamos visto”, precisó.

"Monos" estará en la gran pantalla desde este 15 de agosto en las salas de Cine Colombia.