Morat se le midió al inglés y presenta su nueva canción 'Someone I Used To Know'

Simón Vargas, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil, los integrantes de Morat, no se cansan de sorprender a sus fanáticos con nuevas apuestas. Ahora demostraron que también pueden cantar en inglés.



Desde hace semanas, la banda bogotana ha estado presentando sencillos de lo que será su próximo trabajo discográfico. Han presentado 'Feo' y 'Nunca volvieron' , a esos lanzamientos ahora se une la canción 'Someone I Used To Know'.

Por primera vez, los seguidores de Morat tienen la oportunidad de escuchar una canción en inglés de la banda que, aunque ya ha conquistado el mercado internacional, con esta apuesta busca llegar a nuevos públicos. La canción también es una colaboración con el músico James TW.

Además de presentar un nuevo avance de lo que han calificado como su "nueva era musical", en la que la banda quiere explorar a través de sus canciones temas relacionados con el subconsciente, también aseguran que cumplieron el sueño de componer y cantar en otro idioma.



En 'Someone I Used To Know', la banda bogotana narra el miedo e inseguridad que se siente al empezar una nueva relación, temiendo que la ilusión de lo que puede ser un gran amor termine mal.

Revelaron que la canción nació cuando, por casualidad, conocieron a James TW, quien asistió a un concierto de los bogotanos. Al día siguiente se reunieron para componer. "No fue solo un momento musical precioso, sino que también fue un momento de amistad y de buen plan", aseguraron los colombianos.

Publicidad

Agregaron que es por eso que en el video se ve "más que la historia de la canción: es la historia alrededor de la canción".

"Nuestra historia con James, conociendo y caminando su ciudad, pasándola bueno, tomando cerveza. Al final, de nuestra primera canción en inglés queda algo más que solo la canción: un amigo", señalaron.



Por su parte, James TW señaló que le "encanta esta canción", pues "es la perfecta combinación" de su "música juntos".

"Las mezclas de las melodías y las letras hasta la producción se mezclan tan bien. Ha sido un sueño colaborar con Morat. El día que grabamos el video fue maravilloso, me lo pasé muy bien enseñándoles Londres, mientras grabábamos el videoclip", indicó.

Publicidad



Por otro lado, la banda se prepara para su próxima gira de conciertos. Actualmente, se encuentra pasando por Latinoamérica en países como México, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Chile.