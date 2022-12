Moska, el DJ caleño que impactó a Tiësto con sus ‘beats’

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

¿Conoce a algún DJ que con tan solo 22 años se dé el lujo de decir que fue apadrinado por Tiësto? Posiblemente no, pero sí lo hay y es de Colombia. Se trata de Daniel Amézquita, mejor conocido como Moska, un caleño que empezó a producir música desde los 13 años. “Vi un video de una fiesta muy grande que se llama ‘Sensation White’ y pensé que sería chévere estar ahí, era un sueño y ya”, manifiesta.

Con esa motivación, Daniel empezó a investigar en su computador. Cuenta que fue un amigo quien le mostró el programa FL Studios, el cual empezó a “cacharrear” y realizó sus primeras canciones. Dice que al principio creyó que era muy complicado, por lo que desistió por unos meses, para luego, nuevamente motivado por ese sueño, retomar el camino.

“En ese momento, me gustaba el pop, el reguetón un poquito y toda la música que daban en MTV. Yo no sabía mucho de música pero empecé a investigar sobre la electrónica y todo eso. Con el pasar de los años fui practicando y me fui volviendo mejor. Dedicaba horas frente al computador y las canciones se las mostraba a mis amigos. Era un ‘hobbie’”, recuerda el DJ caleño.

Pasaron los años hasta el 2011, Daniel se graduó como bachiller del colegio Coomeva en Cali e ingresó a estudiar Ingeniería Multimedia becado en la Universidad San Buenaventura. Sin embargo, el destino le jugó una buena pasada. O mejor, su persistencia y pasión permitieron que su música llegara a oídos de un famoso DJ: el filipino Laidback Luke.

“Él tiene un foro en internet para la gente que apenas está comenzando. Los productores amateur se pueden meter ahí, poner sus canciones y Laidback Luke las escucha, también las personas que hacen parte del foro. Se dan consejos entre unos y otros”, añade Moska.

El joven caleño asegura que conoció mucha gente en esa página y que, gracias a la misma y en el transcurso de un año, el DJ filipino escuchó cinco canciones suyas. “A la quinta canción me dijo que ya estaba en un nivel profesional, que me iba a empezar apoyar y a seguir en Twitter. Para mí eso era ¡Uff!, porque es un DJ muy famoso. Me dio oportunidades de hacer música con él. Se convirtió en mi mentor”.

Ahí se empezó a cristalizar su sueño. Desde hace cuatro años, Moska ejerce como DJ profesional y su música ha puesto a bailar a miles de asistentes a grandes festivales de electrónica, entre ellos el Tomorrowland 2013 y TomorrowWorld 2013 y 2014. San Diego, Las Vegas, Los Ángeles, en Boston, New York, Ámsterdam, Ciudad de Guatemala, México DF, Guadalajara, Buenos Aires, son algunos de los escenarios en los que ha estado.







“Una vez en Miami, Laidback Luke tocó una canción mía, un remix no oficial de ‘We Found Love‘ de Rihanna con Calvin Harris, una versión más electrónica. Tiësto estaba ahí y se puso loco, pidió que se la pasara. En ese momento, Tiësto se interesó en mí. Laidback Luke me dijo que él le había pedido mi canción y que estuviera pendiente de sus tuits. Yo estaba haciendo el semestre de multimedia, tenía 18 años, y recuerdo que fue el 31 de diciembre de 2011 que cuenta que Tiësto había tocado esa canción en un festival muy grande, un seguidor mío me mandó el video. Yo no creía en nadie”, explica el vallecaucano.

Daniel cuenta que en ese momento le escribió al DJ y productor neerlandés, le agradeció por su apoyo y le dijo que vendría más música. “¡A los cinco o seis minutos Tiësto me empezó a seguir! Me mandó un mensaje directo diciendo que le gustaba mucho mi música que le siguiera mandando. Yo no creía en nadie. Ahí empecé a trabajar con él”.

Moska conocía en Cali a tres promotores de eventos de música electrónica, ellos lo escucharon y se quedaron con su contacto, pero no estaban seguros que fuera verdad que Tiësto lo apoyara. Hasta que un día, ellos viajaron al Ultra Music Festival en Miami donde Tiësto tocó tres canciones del caleño. Lo llamaron y empezaron a trabajar con él.

“Nunca antes había tocado, nunca había sido DJ. Tiësto al darse cuenta que estaba con ellos, me apoyó más. Y me invitó a tocar en Ibiza. Mi primer toque como profesional fue ese. Eso fue algo loco”, agrega el joven de la Sultana del Valle.

Además de haber tocado junto a Tiësto y Laidback Luke, en 2014 fue contactado a través de e-mail por Diplo, líder de la banda estadounidense Major Lazer, quien le pidió que le enviara ideas para un nuevo tema. “Major Lazer me contacta porque un DJ, Dillon Francis, empieza a escuchar mi música por Tiësto y le muestra mi música a Diplo. Él me contacta y empezamos a trabajar”.

El resultado fue ‘Lose Yourself feat’, colaboración en la que tardaron un año. Incluso, en el video oficial de esta canción, Daniel aparece por algunos segundos con la camiseta de la selección Colombia.



¿Qué hace cuando no está produciendo música? “Me encanta dormir, me gusta mucho los videojuegos, salir con mis amigos, ir a cine, escuchar música, leer. Casi no me gusta la rumba, no me gusta meter ninguna droga, tomo poco licor. Una que otra vez voy a rumbear, me gustan más los parches relajados. Es irónico que siendo DJ no me guste la rumba, pero soy muy calmado. Me gusta ser el que hace la rumba”, afirma Moska.

Desde hace un año el DJ y productor caleño vive en Miami. Asegura que lo que lo diferencia de otros es su estilo, el cual refleja su esencia latina. Ahora se prepara para su próxima cita con los amantes de la electrónica: el Tomorrowland 2016 en Brasil.

“Mi meta es ganarme un Grammy. Pero creo que las metas nunca van a parar, cuando se cumple una, se quiere más y más. Uno es muy ambicioso. Con trabajo duro y perseverancia me veo viajando por todo el mundo, haciendo música para muchas personas, siendo reconocido por lo que hago y representando bien a Colombia”, concluye.