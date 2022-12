“Mostrar interés y generar misterio hace que una persona sea seductora”

Foto: archivo Colprensa

Hablar de sexualidad sin tapujos es una de las características de Ezequiel López, quien durante años se ha dedicado tocar temas de los que muchos quieren saber, pero pocos se atreven a indagar. El experto argentino llega a Cali con su conferencia 'Seducción al máximo', una invitación abierta tanto a personas solteras como casadas.

El sexólogo, radicado hace cinco años en Colombia, ahora compartirá con los caleños los pasos claves que no deben faltar en el proceso de conquista, así como herramientas para evitar caer en el llamado "funeral del matrimonio".

López asegura que esta, más que una charla académica, será un espectáculo con toque picante y de humor, donde interactuará y hasta improvisará con los asistentes. Señala que en la Sucursal del Cielo este tipo de eventos son como su clima. Noticiascaracol.com habló con el experto y esto nos contó:



¿Cuáles son esas armas que tienen y pueden aprovechar las mujeres para seducir a un hombre?

Ezequiel López: Una mujer tiene que ser lo suficientemente atractiva como para llamarle la atención. Lo logra generalmente con recursos del lenguaje corporal, con la mirada, con la forma de sentarse, con gestos muy sutiles como tocarse el cabello o el lóbulo de la oreja. La mujer tiene tres veces más expresiones faciales que un hombre, tiene más recursos a través de sus gestos, el lenguaje corporal marcando curvas, su forma de vestir para destacar partes de su cuerpo, desde los pies e inclusive en el maquillaje.

La mujer, además de seductora o llamativa, debe ser alguien que muestre que necesita del hombre, pero que no es imprescindible para ella. Debe mostrar que tiene una personalidad y que también se hace valer, porque a veces en el afán por agradarle a un hombre o atraerlo se entrega demasiado. Hay que entregarse, pero también hay que demostrar él también debe hacer algo por conquistarla. Ese juego entre mostrar interés y generar cierto misterio es lo que hace que una persona sea seductora. Esto es válido para el hombre también.



Y en el caso de una persona con la que se tiene un vínculo de amistad más fuerte, pero a usted le empieza a atraer. ¿Cómo conquistarla?

EL: Para mí es importante, cuando es alguien cercano, salirte de la zona del amigo, porque ese tema a veces limita un poco. De repente tener ciertos detalles con esa persona que no tenés con los demás compañeros de trabajo o amigos. Es mostrar cierto interés o detalles distintos a los que manejas con el resto.

Es importante que se note esa diferencia, tampoco sea una cosa que se note delante de todo el mundo que chorrea la baba por esa persona, pero sí que haya cierta forma de saludar o de despedirte, o ciertos tipos de acercamientos o situaciones en donde des a entender que hay un tipo de interés por esa persona que va más allá del compañerismo. A partir de ahí se empiezan a generar las demás cosas. Es hacer ese quiebre de la relación, de la vida cotidiana o rutina que compartís con el otro.



¿En qué se diferencian las fantasías de los hombres con las de las mujeres?

EL: Las de los hombres son más parecidas a una película pornográfica, son muy visuales, muy genitales, muy fantasía de sexo. Tienen esa cosa más instintiva, salvaje y primitiva. En prácticas sexuales en general, el hombre fantasea mucho con el sexo oral, el sexo anal, con la penetración vaginal o con estar con dos mujeres. Cuando un hombre tiene una fantasía se imagina en una cama, dentro de un auto, en una escalera, en una situación salvaje. La mujer en cambio, es como más del guion, del detalle, de imaginarse un acercamiento de modo gradual, se imagina los olores, el tono de la voz, la caricia en la piel.

Es mucho más interesante la fantasía de la mujer que la nuestra, que somos mucho más concretos. Por supuesto, que en algún momento la fantasía de la mujer se pone fuerte y salvaje pero para llegar a ese punto hay toda una serie de pasos previos. Entonces como es la fantasía de la mujer es como vive la sexualidad y es como desea tenerla.



¿Ha muerto ese tabú que son los hombres los que deben dar el primer paso en la conquista?

Depende en que cultura estemos. Si hablamos de ciudades grandes, culturas más avanzadas, por ejemplo en Francia o España, allá la mujer es muy diferente. Sobre todo la francesa son muy de tomar las riendas y no les importa mucho el qué dirán, de hecho está legitimado que tiene el mismo derecho del hombre y si le gusta, se acerca.

En culturas como la nuestra, la latina, hay todavía mucho machismo imperando, y si bien la mujer es mucho más activa que antes, hay un cierto sector de la sociedad bastante amplio que critica ese acercamiento. La mujer ha optado no por acercarse, sino por provocar el acercamiento del hombre, con señales corporales sutiles. En el fondo es ella la que da el primer paso, sin embargo, lo que se ve desde afuera es que es él, pero ella previamente hizo ciertas sonrisas, gestos y módulo su voz de una forma, que hasta puede ser inconsciente, para que él se acerque.



¿Cómo seducir a tu pareja cuando está cansada o estresada?

EL: Si ella está estresada o cansada en ese caso es ofrecerle algo que no sea directamente una propuesta sexual pero sí como para desestresarse. Se van a un spa, allá no van a tener sexo, pero tiene ciertas condiciones para que se relaje un poco, por ejemplo hacer un masaje tántrico, colócale música oriental, velas rojas dentro de un vaso blanco, para crear un ambiente visual bueno, te comprás unos aceites para un masaje, te lo pones en la manos y empezás acariciar suavemente su cuerpo, es una forma de desestresarla, lo demás viene por añadidura. Si la excusa es el estrés, bueno pues desestresemonos juntos.

No te pongas en la película de que el sexo quita el estrés, porque es verdad, pero a veces tenés tanto estrés que no podés ni pensar en el sexo, entonces tenés que propiciar el acto sexual de manera más indirecta. Después el acto sexual, el orgasmo más que nada, tiene una serie de cuestiones químicas que hace que el estrés disminuya, porque se libera por ejemplo las endorfinas, que tiene mucha relación con la bajada del estrés. Hay como que buscar la forma de llegar al sexo que, tanto el camino, como el acto sexual, sean atenuantes del estrés.



¿A qué se refiere con el llamado "funeral del matrimonio"?

EL: Es el final de la pasión normalmente, un proceso lento, donde por lo general nos damos cuenta de que ya no nos interesa para nada el otro y particularmente la sexualidad con el otro. Ese es el funeral de la pasión. Es una situación en la que por ahí nos llevamos bien y somos casi hermanos, pero no tenemos ganas de estar juntos. Es un desafío que por lo general tienen todas las parejas, superar este proceso, no llegar a él. Si llegaron al funeral como tal no hay nada que hacer. Pero si solo es que está un poco dormida la pasión, para recuperarla es trabajar con las fantasías, usar la creatividad, hacer cosas diferentes, todo eso te permite no llegar a ese punto.

En la pareja es necesario primero romper la rutina, que todo el mundo lo dice, pero es claro que es importante porque nos dejamos llevar por unos círculos viciosos rutinarios, que en algún momento funcionaban pero que por efecto del acostumbramiento, que es todo un fenómeno, lo que le funcionó antes ya no tiene su mismo efecto, porque ya sabés lo que va a pasar. Para romper la rutina la pareja puede cambiar el lugar para estar juntos, que no sea siempre en la cama, la habitación, salir de la casa. El tema del motel me parece fantástico y muchas parejas no lo hacen porque dicen que eso es para gente que sale de trampa.

Hay que vencer mitos y prejuicios, es importante, hacer cosas distintas. Cambiar las poses sexuales, buscar momentos y lugares donde supuestamente no se puede, y tener un rapidito en un lugar donde era inesperado, sorprender a tu pareja. Lo fundamental es ser creativos.



Háblenos un poco de la personalidad magnética y cómo esta atrae al otro.

EL: La personalidad magnética tiene que ver con aquellas personas que uno siente, desde que le das la mano, que te cae bien, te interesa, sácalo del esquema estrictamente sexual, ponlo en cualquier contexto, son esas personas que te agradan y que te interesa continuar cultivando una relación, sea de amistad, laboral, de pareja, sexual, lo que sea. Este tipo de personalidad es la que uno siente que le conquista más desde el cerebro que desde el cuerpo. Puede ser una persona poco agraciada físicamente, pero que con ese don de gente que tiene te genera mucha atracción.

De hecho hay personas para nada lindas, pero que son muy seductoras porque tienen esos dones que son básicamente el sentido del humor, la calidez, que se denota en todo el lenguaje corporal, relajado, con una mirada amistosa, una sonrisa abierta, una voz suave, todo eso, logra que uno se sienta relajado con esa persona, incluso una mirada positiva de la vida y con la capacidad de entender al otro, de ponerse en su lugar.



¿Es un error pensar que después de 10 años de matrimonio uno conoce perfectamente lo que desea realmente la pareja?

EL: Claro, porque las personas cambiamos. Digamos que después de 10 años ya sé cuál es su cuerpo, que es lo que le gusta, cuáles son sus fantasías. Sin embargo, las personas cambiamos hasta inclusive en aspectos erógenos. Por ejemplo, nos puede encantar hoy que nos besen el cuello y el día de mañana que me besen el reverso de la rodilla.

Uno cambia, uno evoluciona, porque uno se va conociendo también a uno mismo, va descubriendo cosas. O en la medida que vas superando ciertos tabúes o cambiando ciertas creencias, también desarrollás preferencias que antes no. Las personas somos sistemas dinámicos, las parejas también lo son y tenemos que ir acompañando ese cambio.



¿Ocurre que cuando llegan los hijos la atención se concentra en ellos y la pareja pasa a un segundo plano? ¿Qué consejo da en ese caso?

EL: Sí, eso ocurre a veces desde la noticia del embarazo. Apenas te enterás es inclusive una situación bastante estresante, porque empezás a pensar no solamente en el hijo que viene, sino en cambiar de casa, buscar un mejor empleo o quién lo va a cuidar, son cosas que uno tiene nueve meses para reacomodar tu vida, entonces el estrés viene desde ahí.

Las prioridades ya cambian, es casi como natural, sano, durante los primeros meses tener la atención en ellos, porque el ser humano cuando nace es el ser más indefenso del mundo. En ese punto hay una necesidad de volcar toda la atención, pero normalmente a todas las parejas se les va la mano y continúan con ese esquema, porque claramente la situación cambia, hacen falta muchos ajustes en la vida cotidiana y en la relación de pareja también. Pasan tres o cinco años y todo sigue igual.

Si la intimidad de la pareja es el espacio en el que surge el roce que permite mantener la llama encendida, el consejo es que por más que tengan un hijo muy pequeño, muy dependiente, lo que sea, dense sus espacios. No se sientan mal porque al niño lo dejaron con la abuela o la hermana, porque siempre hay esa culpa, sobre todo en las mujeres, entonces salen pero están hablando todo el tiempo en cómo estará el niño y mirando el teléfono, tampoco sirve eso. También es bueno para el hijo o la hija ir generando esa independencia de los padres y tener relaciones significativas y otros espacios. Que cuiden esa intimidad y se pongan ellos como prioridad, porque la pareja es la base fundamental de la familia.



¿Cuáles son las diferencias entre los matrimonios colombianos con respecto a los de otros países de Latinoamérica?

EL: Que Colombia no es un país, son muchos países. Por ejemplo una pareja en Bogotá es distinta a una pareja en Cartagena o a una pareja en Cali y otra en Buga, son culturas muy diferentes. Si hablamos de Colombia, hay parejas muy conservadoras, muy tradicionales, así como hay parejas muy liberales. Una cosa es la pareja bogotana que puede ser más tradicional en un punto, más formal y otra cosa la pareja de un costeño, que no tiene una sino cuatro o todas las que pueda mantener y que todo el mundo sabe cómo es la situación. Son, dentro de un mismo país, situaciones totalmente diferentes.



¿Qué mensaje que le trae a los caleños con su conferencia?

EL: Creo que lo más importante es pensar que la sexualidad es un aspecto esencial en la calidad de vida de los seres humanos y es algo que, independientemente de que nos sintamos bien en ese aspecto, lo podemos seguir desarrollando. La conferencia es un espacio para seguir aprendiendo y seguir creciendo como persona, y eso es lo que tenemos que entender no solo los caleños y los colombianos, sino los latinos. Creo que la sexualidad es un tema de que tenemos que priorizar y no caer en ese error de que es natural. Sí lo es, pero tenés que hacer que fluya lo aprendido y tiene que ver con los recursos que podamos incorporar.

Los dos puntos que voy a trabajar son la capacidad para seducir o conquistar a alguien que nos gusta y la capacidad para seguir conquistando a una persona con la que estamos, que es una tarea más complicada aún, porque enamorar a alguien no es tan difícil, enamorar a una persona durante mucho tiempo es una tarea mucho más complicada y que requiere el desarrollo de otras actividades.

La cita de Ezequiel en Cali es este jueves 1 de octubre en la Cinemateca del Museo de Arte Moderno La Tertulia. Para más información sobre el evento puede llamar al celular 3136558307.