Mr Black reconoce el talento del gato que fue ‘vístima’ del criticado video de su esposa

“Es todo un artista”, dijo del minino que sale en ‘Sailor Moon Remix’. Además, ha usado su imagen para burlarse de los comentarios contra Yuranis León.

Mr Black publicó un video del detrás de cámaras del video que lanzó la semana pasada su esposa Yuranis.

En la imagen se ve cómo acomoda al gato en escena y comenta que el animal “estaba pesado”.

Twister El Rey, otro artista de la champeta, comentó que la mascota “es una belleza”, a lo que Mr Black contestó “compa, es todo un artista”.

El video de Yuranis León ha dado para una seguidilla de burlas por la temática del video, que no tiene que ver con la letra, y por la voz de la esposa de Mr Black.

Pero lejos de dejarse apabullar por las críticas, el champetero ha aprovechado para reírse de ellas y hacer sus propios chistes.

El video de Yuranis León acumula más de 3 millones de reproducciones y los 'no me gusta' superan ampliante a los 'me gusta'.