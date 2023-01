Mr. Black y Kevin Flórez se agarraron por lanzamiento de canción

Los artistas de champeta no habrían llegado a un arreglo para estrenar el sencillo que grabaron juntos y en la que participo el puertorriqueño Ñejo.

Mr. Black inició el debate entre los seguidores en redes sociales de ambos al subir un video reclamándole a Kevin Flórez sobre la fecha.

En la grabación que publicó en su Instagram aparece acompañado de su esposa Yuranis de León.

“Sea serio pelao no estamos para jugar con carritos. Si tú eres el ‘Rey de la Champeta’, yo soy el papá de los pollitos”, dijo Mr. Black.

Seguidamente, aseveró: “Me duele que proyectos como esta canción (‘La cama’) se pierdan por personan que todavía creen que estamos pa’ jugar a los carritos con la música. Yo quiero que vayan al perfil de Kevin Flórez y le pregunten por qué esta canción no va a salir”.

Por su parte, Kevin Flórez respondió a través de su perfil “¿tú estás, loco, tostado, ‘broki’? ¿Qué es lo que te pasa? Tú pones fecha de lanzamiento y le prometes al público fechas de lanzamiento. Ahora no me vengas a mencionar por eso. Puedes ser el papá de los pollitos, pero yo soy el pollito que no te deja dormir. ¿Qué es lo que te pasa?”, afirmó.

Los seguidores de ambos han pedido a los artistas solucionar los problemas en privado, sin embargo, algunos sospechan que se trata de una estrategia para el estreno del nuevo trabajo discográfico.