‘Mr. Frank’ o ‘Big Pappa’ llega con su nueva producción como solista

Fran Edward Cárdenas Mudarra, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Mr. Frank’ o ‘Big Pappa’, fue el vocalista y productor musical de la agrupación Trevol Clan, reconocida por éxitos como ‘No le temas a él’ o ‘Gata Fiera’. Ahora, el artista llega con la promoción de su nuevo álbum como solista.

El cantante puertorriqueño estuvo en Cali la semana pasada para presentarse en los Latino Show Awards y habló con Noticiascaracol.com sobre los detalles de ‘My History’, su nueva producción discográfica con temas como ‘Odio’ y ‘Pecado’.



¿Cómo fue la transición de Trevol Clan a esta etapa de solista?

Mr. Frank: Hace 4 años salí de Trevol Clan, luego estuve en un duo reconocido en Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Perú llamado Mr. Frank y Gabyson, justo cuando veníamos a promocionar a Colombia, mi compañero enfermó y decidimos acabar con el proyecto.

Nací en la época de los dúos y grupos, nunca me había visualizado como solista, pero gracias al apoyo de amigos como Coscullueda y Yankee, me animé. Comencé a trabajar en mi producción, tirando los temas por internet y se pegó ‘Odio’ con Ozuna y cogí seguridad.



¿Qué tanta acogida ha tenido en Colombia?

Mr. Frank: Llegué a Colombia para estar un mes y ya llevo cinco meses, tenía metas de trabajo de un año y las cumplí en tres meses. Pensaba tocar en escenarios grandes para el año que viene, pero este año lo hice todo, gracias a Dios y no dependí de los éxitos de antes. En este corto tiempo, cerré un contrato discográfico y estoy en el equipo de Álvaro Osorio, papá de J Balvin.



¿Qué artistas participaron en este nuevo álbum?

Mr. Frank: Tenemos a J Álvarez, Ozuna, Jory, Tony Lenta, Franco El Gorila, Pipe Calderón, Carlito Rossy, Pacho y Cirilo, y otros más.



¿Por qué volvió al reguetón clásico?

Mr. Frank: En este álbum quise escuchar lo que la gente pedía y quería, reguetón clásico. Me puse en la tarea de volver a esos tiempos, por supuesto es un color diferente porque la tecnología ha cambiado, pero me di la tarea de traer la música que las personas están pidiendo, predomina el ritmo, la batería y el 'dembow'. Además, le quise colocar letra con la que tanto mi mamá, como mi hija se identificaran, es decir, que mi mamá la escuche y no me regañe.



¿Cuáles son los sencillos que está lanzando de ‘My History’?

Mr. Frank: Del disco, los temas que más me tocan son ‘Odio’ y ‘Pecado’. El video musical de ‘Pecado’ fue grabado en Medellín en el barrio Manrique y en el Parque de las Luces, bajo la dirección de Tyron Films.

‘Pecado’ es un tema de despecho, quería mostrar lo que uno siente por una persona que es la equivocada y con la que uno se vuelve loco, a pesar que tu familia o amigos te digan que no es la indicada.

Pero también tiene un doble sentido a nivel personal, pues la escribí con recuerdo de desamor, pero también porque en esta etapa de solista hubo un momento de inseguridad y yo no sabía qué hacer, llegué a pensar que se acabó la música en mi vida y sufrí como si estuviera perdiendo una pareja.



El cantante urbano agradece a Colombia por las puertas que le han abierto, reconoce que “Puerto Rico es la fábrica y Colombia, la distribución para salir al mundo entero”.