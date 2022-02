¿Muchos millones? Yeferson Cossio revela cuáles son sus tarifas por publicidad en redes

Aunque hace poco Yeferson Cossio había revelado cuánto dinero ganaba al mes, sus seguidores quisieron saber cuánto es lo máximo que le han pagado por publicidad.

El influencer contó que por una historia de 15 segundos cobra $8 millones, mientras que una ráfaga de historias vale $14 millones y un reel (video corto) cuesta $50 millones.

Yeferson Cossio no fue claro sobre cuánto es lo máximo que le han pagado, pero aseguró que cuando las marcas contratan varias cosas hace descuento.

“Hay muchas marcas que si me pagan bastantes cosas al tiempo uno les hace descuento, entonces no sabría responder porque hay paqueticos que me pagan de 10, 20 pautas. Por ejemplo, tengo un contrato con una de las marcas que les hago pauta todas las semanas de 2.200 millones”, aseguró.

Sobre sus ingresos al mes, Cossio había manifestado que su promedio mensual es de 750.000 dólares (más de 3.000 millones de pesos).