Muere el actor Abel Rodríguez a los 50 años

El reconocido actor cubano Abel Rodríguez, de 50 años, murió este viernes en Miami, Estados Unidos.

El deceso de Abel Rodríguez habría sido producto de una embolia pulmonar.

A través de sus redes sociales, Paula Rodríguez, hija del actor, compartió un conmovedor mensaje de despedida.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo… Descansa papá. Paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”, escribió.

Además de su participación en numerosas telenovelas, algunas de ellas colombianas, también había incursionado en el cine.

Rodríguez nació en La Habana en 1971 y estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte. Estaba casado con la también actriz Anna López.