Muere famosa presentadora de TV que padecía cáncer de colon

La presentadora de BBC Deborah James, de 40 años, murió producto de un cáncer de colon, informó su familia. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Dame Deborah James; la esposa, hija, hermana, mamá más increíble”.

A través de redes sociales, la periodista Deborah James compartió con sus seguidores cómo llevaba su enfermedad y ayudó a recaudar recursos en múltiples campañas benéficas.

“Deborah compartió su experiencia con el mundo para crear conciencia, romper barreras, desafiar tabúes y cambiar la conversación sobre el cáncer. Incluso en sus momentos más desafiantes, su determinación de recaudar dinero y generar conciencia fue inspiradora”, agregaron sus seres queridos.

James fue diagnosticada en 2016 y compartió la noticia con el mundo a través del podcast 'You, Me and The Big C'. Escribió para el diario The Sun y luego se convirtió en locutora de BBC.

Una de sus últimas fotos fue junto con el príncipe William.

“Fue un día tan especial para toda mi familia, creando recuerdos para toda la vida. ¡Es bienvenido en cualquier momento!”, escribió en esa oportunidad.