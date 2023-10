La extraña muerte de influenciadora Juliana Rocha: estas son las teorías relacionadas con su deceso

La influenciadora de maquillaje brasileña Juliana Rocha murió a los 25 años en medio de un misterio para sus seguidores, quienes llevaban más de un mes sin verla en redes sociales.



"¿Dónde está ella?, hace tiempo que no publica nada, me estoy preocupando", comentó uno de sus más de 183.000 seguidores en Instagram, plataforma en la cual no había hecho publicaciones desde finales de agosto de 2023, a pesar de estar acostumbrada a subir contenido diario de lunes a viernes.

Finalmente, el 23 de octubre de 2023, lo que muchos creían que sería el regreso de la maquilladora terminó siendo el anuncio de la muerte de Juliana Rocha.

“Nota de aclaración. Es con profundo pesar y tristeza que la familia de Juliana Rocha les informa a ustedes, a su público y a las personas que la amaban, que ella ha fallecido. El funeral será mañana para familiares y amigos. Amigos cercanos, pónganse en contacto con Marllon”, escribieron sus cercanos por medio de las historias de Instagram de la maquilladora.

En los comentarios de sus publicaciones, los seguidores de Juliana Rocha están asegurando que la joven perdió la vida a causa de una anemia o una leucemia. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas de manera oficial por sus familiares.

"Qué horrible noticia. Imaginé que algo malo había pasado por su desaparición, pero no algo tan malo. ¡Descansa en paz Juh, siempre extrañaré tu contenido y dedicación a lo que amabas!", escribió una de sus seguidoras.

Juliana Rocha, conocida en redes sociales como jurochx, también tenía más de 250.000 seguidores en TikTok.

@jurochx Tutorial de maquiagem 🖤 Produtos usados Hidratante facial phallebeauty Base dapop 02 Contorno sheglam golden sun Corretivo bruna tavares f5060 Blush bruna tavares Iluminador dapop Pó solto bruna tavares fair Bruma dapop Paleta de sombra vult Máscara de cílios vult Cílios postiços shein Contorno labial corretivo adversa 550 Gloss dapop ♬ Do Seu Lado - Chefin & Oruam & Mainstreet & Ajaxx

