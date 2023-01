Muerte de Margot Kidder, la Luisa Lane de los 70, fue por suicidio

Así lo confirmó la oficina forense de Montana. La actriz falleció hace algunos meses pero no se habían revelado las causas.

Cuando Kidder murió en mayo a los 69 años, ni su agente ni la funeraria que se encargó de los arreglos especificaron la causa de su muerte, pero la oficina forense del condado de Montana confirmó que la actriz se suicidó.

"La familia de la Sra. Kidder urge a quienes padecen de enfermedades mentales, adicciones y/o pensamientos suicidas a buscar orientación y un tratamiento apropiado", añadió en un comunicado.

Su muerte se produjo un mes antes de que la diseñadora Kate Spade y el chef Anthony Bourdain se quitaran la vida, poniendo de relieve el vertiginoso aumento global de los suicidios y la importancia de enfrentar este tema.

Kidder protagonizó la trilogía de Superman lanzada entre 1978 y 1983, como la reportera estrella Luisa Lane, quien también era el interés romántico de Clark Kent, interpretado por Christopher Reeve, quien murió en 2004.

También realizó una aparición especial en la película de 1987 sobre el superhéroe de DC Comic, titulada "Superman IV: The Quest for Peace"

Nacida como Margaret Ruth Kidder el 17 de octubre de 1948 en los territorios del noreste de Canadá, alcanzó la cima mientras trabajaba con estrellas de cine como Robert Redford y Richard Pryor.

Kidder continuó actuando en sus últimos años, pero su popularidad disminuyó después de sufrir un colapso mental muy publicitado en 1996.

Diagnosticada con trastorno bipolar, la actriz se convirtió en activista de temas relacionados a la salud mental y en defensora de causas de izquierda. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 2005.

“Murió pacíficamente mientras dormía": adiós a la Luisa Lane de Superman en los ochenta