Mujer con nombre inspirado en Harry Potter dice que su vida “ha sido un infierno”

¿Los fans más grandes de Harry Potter ? Una mujer confesó en un chat de Reddit que tiene “un nombre estúpido” inspirado en la exitosa franquicia. Aunque no reveló su identidad, dice que está relacionado con uno de los personajes femeninos más populares de las películas.



En la sala de conversación, la desconocida mujer reveló que sus papás, quienes se conocieron a principios de los 2000 en un chat de retransmisión de internet de Harry Potter, “decidieron avergonzarnos de por vida al nombrarnos como algunos personajes de Harry Potter y Star Wars".

Ella recuerda que tanto ella como a sus hermanos fueron obligados “a tragar cosas como Harry Potter, Star Wars, películas de Marvel, etc.”. Sin embargo, sus esfuerzos por hacer de ellos unos fieles seguidores fracasaron, pues los extremos los llevaron a cansarse de las míticas franquicias que adoran sus padres.

"Todo se trata de dragones y magia y bla, bla, bla. Estoy tan harta de eso. Cada cumpleaños, cada día festivo, todo está organizado en torno al fandom”, escribió la creadora del chat.

En repetidas ocasiones, ella y sus hermanos han pedido ir a alguno de los parques nacionales de su natal Utah, pero esto no ha sido posible, pues dice que el plan familiar siempre “se centra en algún tipo de película, programa de televisión o serie de libros”.

Para ella, lo que rebasó su paciencia fue que durante la navidad pasada, como es tradición para su madre, la progenitora sugirió volver a ver todas las películas.

Ante el panorama, la chica decidió pasar las fiestas en la casa de una amiga, ya que su familia, a diferencia de la de ella, “es normal y le gustan las cosas en una cantidad normal”.

Según Mirror UK, dicha disposición por parte de la joven generó una acalorada discusión entre ambas, en medio de la cual su madre le dijo que ella no existiría si no fuera por Harry Potter. “¡No me gusta Harry Potter! ¡No me gusta Star Wars! Odio las películas de Marvel, son todas tan aburridas ¡Por favor, déjame tener mis propios intereses!”, le respondió.

Ella no es la única que lleva a la franquicia a sus espaldas. En 2020, el Metro UK compartió la historia de un hombre británico llamado Harry Potter. El joven comentó que el primer libro fue publicado cuando tenía 3 años y desde ese momento toda su vida cambió radicalmente.

"Todos nos podríamos beneficiar si formáramos un grupo de apoyo para todos los que tenemos la suerte de tener nombres malditos", dijo Harry al medio.