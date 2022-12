Mujer Maravilla es bisexual, así lo confirmó el escritor de la serie animada

El escritor de la serie animada 'Mujer Maravilla' confirmó que la súper heroína es bisexual, poniendo fin al largo debate sobre si ella había tenido una relación con otra mujer.

Por muchos años se extendieron las especulaciones sobre la sexualidad de la princesa amazónica, originaria de la isla Themyscira, poblada solo por guerreras.

Aunque ella se fue involucrando de manera romántica con un hombre que lava platos en la isla, los guiones han incluido por años sugerencias de que ella también ha estado enamorada de una mujer.

Greg Rucka, quien regresó este año a DC Comics para crear la serie conmemorativa impresa de los 75 años de la súper heroína, dijo al sitio de noticias Comicosity que la "Mujer Maravilla" era "gay".

"Cuando empiezas a pensar en lo que el concepto de Themyscira implica, la pregunta que aparece es: '¿Cómo podrían ellas no relacionarse entre sí?' No tendría lógica que no lo hicieran tiene un sentido lógico", dijo Rucka, quien dibujó el personaje en los años 2000.

"Hay que suponer que eres capaz (...) de tener una relación realizada, romántica y sexual y las únicas opciones son mujeres", dijo.

No hubo una pista de la bisexualidad de la "Mujer Maravilla" cuando Warner Bros dejó ver en julio el primer tráiler durante el festival Comic-Con, que se realizó en San Diego.

La heroína amazónica, protagonizada por Gal Gadot, es vista inclinándose sobre el soldado Steve Trevor (Chris Pine).

"¿Eres un hombre?", le pregunta ella y el responde: "Si, ¿no luzco como uno?".

"Mujer Maravilla" está programada para llegar a las salas de cine el 2 de junio de 2017.