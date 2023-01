Mujer se tatuó el rostro de Andrea Valdiri en toda su pierna

La bailarina compartió orgullosa el retrato en su honor y escribió: “Cuando pasas a ser arte sabes que vas por buen camino”.

Andrea Valdiri sorprendió a sus cerca de 4 millones de seguidores de Instagram con el tatuaje que una fan se hizo en su honor.

Se trata de una mujer que plasmó en su pierna izquierda el rostro de la barranquillera.

El tatuaje fue realizado por Jhon Bolaño, quien compartió orgulloso su trabajo.

Entretanto, Valdiri se mostró honrada con el gesto y lo compartió en su perfil.

“Cuando pasas a ser arte sabes que vas por buen camino. Amo tu talento Jhon Bolaño. Gracias mi reina por esta sorpresa, que tatuaje tan hermoso. Los amo mal”, escribió la bailarina.

“Andrea, yo te amo y todo, pero hasta allá no”, “Buenísimo el tatuador, pero ni si me pagan me lo hago”, “Te admiro mucho, para mi eres la mejor, me motivas cada día a luchar por lo que quiero. Pero mi admiración no llega a tanto”, “Prefiero la cara de mi mamá”, fueron algunos de los comentarios que suscitó el tatuaje.