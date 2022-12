Mulán también tendrá su versión con personajes de carne y hueso

El estudio adquirió un guión escrito por Elizabeth Martin y Lauren Hynek en torno a la figura de la leyenda china Hua Mulán, la guerrera protagonista de la cinta de animación de Disney estrenada en 1998, informó The Hollywood Reporter.

Chris Bender y J.C. Spink ("We're the Millers") producirán el proyecto.

La cinta original, dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook, contaba cómo una joven se hacía pasar por hombre para ocupar el lugar de su padre en el campo de batalla e ir a la guerra.

El filme logró más de 300 millones de dólares en todo el mundo y sendas nominaciones a los Globos de Oro y a los Oscar.

Disney busca seguir sacando provecho a esta tendencia de actualizar sus historias clásicas con personajes de carne y hueso.

"Cenicienta" acumula más de 300 millones de dólares en los cines de todo el mundo desde su estreno, hace tres semanas.