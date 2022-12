Murió a los 82 años el director de cine Jesús Franco

Franco, falleció este martes en Málaga (sur de España), informó a Efe el director Kike Mesa.

Franco, que trabajó con actores como Christopher Lee o Klaus Kinski y que conoció un notable éxito en Estados Unidos con sus películas de serie B, fue hospitalizo en un centro de Málaga el pasado miércoles tras sufrir un ictus, indicó Mesa, que rodó en el 2007 el documental "Jesús Franco. Manera de vivir".

Jesús Franco era uno de los directores más prolíficos de la historia del cine mundial, con una trayectoria de casi 200 películas, fundamentalmente de terror, erotismo, pornografía, ciencia ficción o aventuras, y se le consideraba pionero del cine fantástico español.

Mesa, que mantuvo en los últimos años una estrecha relación personal y profesional con Franco, explicó que el cineasta permaneció semiinconsciente en los últimos días y no pudo disfrutar de una de sus pasiones, el tabaco, por lo que se ha cumplido lo que auguraba con su particular humor: "Como deje de fumar, me muero".

Profundamente afectado por la muerte el año pasado de "su esposa, amante, secretaria y diva", la actriz Lina Romay, el cineasta quiso seguir viviendo "en un rodaje permanente" hasta el último momento, y de hecho dirigió sus últimas cintas el pasado verano.

Era un hombre polifacético: director, guionista, productor, montador, actor y músico a quien encantaba el jazz y escribía la banda sonora de sus películas.

Jesús Franco o Jess Frank o Clifford Brown o David Khunne o P.Johnson, según el caso, era el autor "maldito" por excelencia aunque también "de culto" para muchos, entre ellos Quentin Tarantino.

Nacido el 12 de mayo de 1930 en Madrid, fue considerado pionero del nacimiento del cine fantástico español, género al que se entregó casi por completo, aunque también tocó la comedia, el drama y el musical, con películas siempre en la frontera entre lo cómico y lo siniestro.

Aunque comenzó las carreras de Filosofía y Derecho apostó por el cine y, así, hizo unos cursos en la Escuela de Cine de Madrid y París.

En 1953 regresó a España. Un año más tarde empezó a trabajar como ayudante de dirección con Juan Antonio Bardem, León Klimovsky, Julio Bracho, Fernando Soler o Joaquín Luis Romero Marchent.

Incomprendido en la España de aquella época, Franco optó por producir y mostrar gran parte de su cine en países como Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Italia o EEUU.

Gran admirador del cine americano, con su productora Manacoa Films afrontó en 1992 el montaje de las imágenes del inacabado "Don Quijote" de Orson Welles, con quien tres décadas antes colaboró en "Falstaff. Chimes at Midnight" (1965).

Debutó con el largometraje "Tenemos 18 años" (1959), pero no fue hasta "The Awful Dr Orlof" (1961) cuando su labor dejaría una huella imborrable en la cinematografía.

"Necronomicon" (1967) es probablemente la cinta más importante del artista, que recordaba con orgullo cómo el mismísimo Frizt Lang enumeraba esta cinta entre sus películas preferidas.

En 1968 tuvo su primer contacto con el personaje de Fu-Manchú, interpretado por Christopher Lee, con quien rodó "The Blood of Fu-Manchú" (1968) y "The Castle of Fu Manchu" (1969), para más tarde, en los setenta, volver a trabajar con él en "El conde Drácula".

Franco fue un director muy prolífico, capaz de rodar sesenta películas sólo en la década de los setenta, con actores de la talla de Klaus Kinski, Jack Taylor o Fernando Fernán Gómez.

A sus 82 años, Franco hizo una última cinta, "Al Pereira vs. the Aligator Ladies", estrenada hace sólo unos días, la más radical de cuantas pueblan su particular modo de entender el cine.

El polifacético artista también escribió varios libros, entre ellos, "Lina" (1996), dedicado a su mujer y musa, montadora y protagonista de muchas de sus películas y "Memorias del tío Jess" (2004), donde cuenta los hitos principales de su biografía.

Málaga (España)