Murió Adonay, la mujer que inspiró el popular himno decembrino

Adonai Ardila Urueña, una mujer oriunda de Ataco, Tolima, murió a los 87 años. El hecho se conoció en las últimas horas y se ha tomado las redes sociales, pues es conocida como la protagonista de la popular canción decembrina ‘Adonay, ¿por qué te casaste Adonay?’.

Y es que este tema, popularizado en la voz de Rodolfo Aicardi, es una composición del maestro Julio Erazo Cuevas que habla de una historia de amor que no pudo ser.

‘Adonay, ¿por qué te casaste Adonay?’, según la hija de la hoy difunta Adonai Ardila Urueña, hace referencia a la relación de su mamá con un soldado del Ejército en los años 50, en Planadas, Tolima.

“Ella tuvo un novio que mis abuelos no querían, ellos siempre le prohibieron esa relación. Él le pidió a mi abuelo que los dejara casar y dijo que no. Además, lo humilló porque no era una persona ilustrada, era costeño y no era de tez blanca”, contó en 2017 una de sus hijas en el diario Q’Hubo Ibagué.

Señala la historia que, aunque el hombre viajó a Bogotá para iniciar sus estudios con la promesa de regresar, ella luego contrajo matrimonio con Leonardo Quijano y, por esto, cuando su enamorado regresó y encontró la triste realidad, decidió irse a su ciudad natal, no sin antes dejarle una carta donde plasmó agunos detalles que luego se reflejaron en la letra de la canción ‘Adonay, ¿por qué te casaste Adonay?’.